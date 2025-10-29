Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Comienza el proyecto de revegetación de la Senda Litoral en la Playa del Cable de Motril

· El objetivo de este proyecto, que actúa sobre un total de 7.339 m2 de superficie, es crear un frente marítimo para el uso público que dará lugar a un sendero peatonal continuo y atractivo.

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Motril continúa con la transformación total de sus playas. De esta forma, comienza el proceso de revegetación de la Senda Litoral en la Playa del ... Cable, un proyecto financiado a través de los remanentes municipales de tesorería que suma una inversión total en este paraje natural de 300.000 euros, con un ámbito de actuación total a lo largo de la playa de 7.339,61 m2. Al inicio de esta obra de revegetación de la Playa del Cable han acudido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el teniente de alcalde de Playa, José Peña, y el concejal encargado del área de Parques y Jardines, Daniel Ortega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  10. 10

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienza el proyecto de revegetación de la Senda Litoral en la Playa del Cable de Motril

Comienza el proyecto de revegetación de la Senda Litoral en la Playa del Cable de Motril