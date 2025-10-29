Comienza el proyecto de revegetación de la Senda Litoral en la Playa del Cable de Motril

Motril continúa con la transformación total de sus playas. De esta forma, comienza el proceso de revegetación de la Senda Litoral en la Playa del ... Cable, un proyecto financiado a través de los remanentes municipales de tesorería que suma una inversión total en este paraje natural de 300.000 euros, con un ámbito de actuación total a lo largo de la playa de 7.339,61 m2. Al inicio de esta obra de revegetación de la Playa del Cable han acudido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el teniente de alcalde de Playa, José Peña, y el concejal encargado del área de Parques y Jardines, Daniel Ortega.

La transformación total de todas las playas del litoral motrileño continúa su rumbo, en esta ocasión se acomete el proceso de revegetación de la Playa del Cable de Motril, un lugar idóneo para actividades y ocio al aire libre que cuenta con múltiples servicios. Históricamente, la Playa del Cable ha sido un espacio degradado e invadido para otros usos que han supuesto un perjuicio en su estado. Por ello, desde el Ayuntamiento de Motril, se busca desarrollar aquellas acciones que tengan como objetivo principal lograr la paulatina restauración ambiental de estos espacios naturales dañados.

La primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, ha visitado el comienzo de estas obras de revegetación en la zona de la Senda Litoral, recordando que «durante los próximos meses de invierno y comienzos del próximo año se continuará invirtiendo en nuestras playas», prueba de ello son los proyectos ya en marcha como el Plan Integral de Asfaltado en el camino del Pelaillo, cuya finalización está previsto para los próximos días, así como «la sustitución de todas las luminarias del Paseo Rey Balduino, una inversión de transformación y futuro de nuestra franja litoral».

«Estamos muy contentos, desde el equipo de Gobierno, por comenzar las obras de continuación de la Senda Litoral, un proyecto que se hace, una parte con fondos propios y otra con cargo al Plan de Turismo Sostenible, en una inversión total cercana a los 300.000 euros. Se trata de realizar un proyecto en el que todas las playas de Motril continúen con esta senda verde, una labor que se une a las buenas noticias dadas por parte del presidente de la Diputación de Granada, Franscis Rodríguez, de que uno de los próximos proyectos provinciales de la senda llegará con el tramo que une Motril con Salobreña», ha informado la edil motrileña.

La Senda Litoral culminará como un proyecto en el que «todas las administraciones, desde el propio Ayuntamiento de Motril hasta la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, estamos apostando en pro del desarrollo conjunto de todas las playas de la provincia de Granada». El proyecto de la Senda Litoral en Playa del Cable tendrá «una hectárea nueva de jardines de la que estamos muy satisfechos y donde predominarán las palmeras, un signo totalmente identificativo de Motril del resto de las franjas costeras de nuestro país».

Frente ecológico

La revegetación de la Playa del Cable, dentro de un proyecto mayor que buscará desarrollar este espacio de forma completa y paulatina, implica generar un frente ecológico a lo largo de toda la playa, de manera que actúe como filtro verde para los temporales, y que consiste en la creación de borde marítimo a modo de gran parque litoral entre la línea en la que se emplazan los chiringuitos de playa y el actual paseo del Pájaro. Además, en el entorno de la Rambla de las Brujas se creará, con el corredor, una zona de servidumbre que amortiguará los desbordamientos de estos cauces, sirviendo de filtro verde para el paseo marítimo y los chiringuitos, evitando que se vean afectados por dichas inundaciones.

Esta actuación dotará a esta histórica playa motrileña de una nueva red de abastecimiento y riego inteligente cuya finalidad es la optimización del riego de estas nuevas zonas verdes y ecosistémicas. La superficie total contemplada en este proyecto es de 7.339,61 m2 distribuidos a lo largo de toda la playa, 5.089 m2 de superficie revegetada, entorno al 70% del paraje, y cuenta con un presupuesto total de 90.000 euros procedentes de los remanentes municipales. De esta forma, el consistorio motrileño invierte casi 300.000 euros en la Senda Litoral de la Playa del Cable, gracias a un proyecto basado en 3 ejes distintos: el desarrollo de la revegetación y protección del frente litoral, el suministro e instalación de elementos para la adecuación de la movilidad y equipamientos y la sustitución de los módulos de aseo.