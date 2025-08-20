Un coche ardiendo en la A-44 en Vélez de Benaudalla alarma a los viajeros a la Costa
Este incidente ha provocado una gran retención que ha llegado hasta el Embalse de Rules.
Esther Guerrero
Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:42
Un coche ardiendo en la A-44 en dirección a la Costa granadina. A las 13:30 de este miércoles Emergencias ha recibido numerosas llamadas alertando de un incendio entre el kilómetro 175 y 176 de la citada autovía, en sentido Motril.
Este fuego ha sido originado en un turismo que se encontraba ardiendo. Los efectivos han acudido rápidamente a la zona para extinguirlo. Además, el 112 confirma que no hay ningún herido en la zona.
Este incidente ha provocado una gran retención que ha llegado hasta el Embalse de Rules. En total, casi 2 kilómetros de atasco.
