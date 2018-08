Los chiringuitos náuticos de Almuñécar cumplen tres años sin permisos y mantienen la batalla para no dejar sus sitios en la arena Los representantes de Actividades Náuticas Dani, Windsurf Playa Velilla y Windsurf La Herradura, apoyados por el presidente de la Asociación de chiringuitos. / Javier Martín Medio Ambiente les deniega las licencias esgrimiendo que la Ley de Costas obliga a estas instalaciones a trasladarse a los extremos de las playas. Ellos se sienten «discriminados» MERCEDES NAVARRETE Jueves, 30 agosto 2018, 00:43

Los chiringuitos de la Costa Tropical dejaron atrás una década de incertidumbre y lucha por renovar sus concesiones y ahora disfrutan de una feliz etapa de tranquilidad en la que han aprovechado para acometer inversiones y renovar su imagen para atender mejor a sus clientes. Todos menos tres, que no han conseguido regularizar su situación y, aunque la falta de permisos les aboca al cierre, siguen funcionando sin papeles sobre la arena. La guerra de los chiringuitos sigue ahora para tres de los establecimientos con más historia –llevan más de 30 años en la arena de las playas de La Herradura y Almuñécar– aunque en su caso no tiran cervezas ni sirven espetos, sino que enseñan a practicar vela, surf, paddle surf o alquilan kayaks y todo tipo de embarcaciones sin motor para fomentar el turismo náutico.

Los centros de actividades náuticas Windsurf La Herradura, Windsurf Playa Velilla y Actividades Náuticas y Deportivas Danis' de La Herradura mantienen un pulso con la delegación de Medio Ambiente de la Junta desde que, hace tres años, les denegara la renovación de sus concesiones administrativas para poder seguir ocupando el dominio público marítimo terrestre.

La administración autonómica esgrime que la Ley de Costas obliga a ubicar estas instalaciones en los extremos de las playas y para poder renovar las concesiones les impuso como condición que demolieran los centros actuales y levantasen otros cambiando su ubicación. Sin embargo las tres empresas mantienen una defensa numantina de los sitios que ocupan desde hace más de 30 años ocupan en las playas de Velilla (Almuñécar) y La Herradura. Las empresas, con el respaldo de la Asociación de chiringuitos de la Costa a la que pertenecen, han sostenido siempre que, en el caso de las playas de Almuñécar, es inviable este traslado a los extremos, por el peligro que conllevan practicar este tipo de actividades junto a los acantilados de rocas, cerca de espigones en el caso de Velilla o porque, simplemente, en el caso de La Herradura, estos sitios ya están ocupados.

Sanciones

Una vez agotada la vía administrativa, plantearon una batalla legal que sigue abierta. Pero mientras se resuelve el procedimiento contencioso administrativo, estos tres centros de actividades náuticas solicitan, año tras año, permisos temporales que la administración tampoco les concede y aguantan, a golpe de sanción, sobre la arena.

«Nos encontramos ante una situación cuanto menos insólita y totalmente incomprensible. La delegación de Medio Ambiente nos impide desarrollar nuestro trabajo al no renovar nuestro permiso de ocupación de la playa mientras que autoriza instalaciones de la misma índole donde a nosotros nos las deniega», resume María del Mar Álvarez, que dirige desde 1979 Wind Surf La Herradura y que, asegura que no ha tirado ya la toalla porque, para su familia, navegar ha sido su pasión más que su trabajo.

Por eso, por los miles de clientes que cada año valoran su trabajo y porque ahí está su hija Manuela Schrave –su padre fue el pionero que introdujo la vela en la Costa Tropical– dispuesta a seguir plantando batalla. «Han autorizado un kiosco a pocos metros de nuestras instalaciones infringiendo las normas en lo referente a las distancias mínimas entre empresas y no respetando nuestro expediente que están en proceso de resolución, es como si para ellos ya no existiéramos», lamenta la joven, que opina que es la propia delegación de Medio Ambiente la que rompe «la sostenibilidad de las playas saturando el espacio».

Sigue la batalla legal Desde la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía insisten en que los tres centros náuticos están ocupando la playa «sin título administrativo alguno» y que en su ubicación actual no hay posibilidad de regularización. Y no porque les tengan manía sino porque así lo determina la Ley de Costas. «Siempre han tenido la posibilidad de ubicarse, según lo establecido en la legislación, en los extremos de la playa conforme a lo indicado en el artículo 70 del Reglamento General de Costas. En la ubicación actual, habrá que estar a lo que determinen los tribunales», esgrimen desde la administración. Sin embargo desde la Asociación de chiringuitos piden a Medio Ambiente que no espere a que los tribunales digan la última palabra y defienden que hay margen para regularizar la situación de estas empresas en su ubicación actual basándose en la nueva 'Guía de uso de las playas' que ha elaborado la propia Junta. «En base esa guía ya no hay argumentos para denegarnos la autorización temporal porque cubre el hueco que dejaba la Ley de Costas», insiste Trujillo, que recuerda que las empresas están «abiertas a todo». «Tenemos cinco empleados, monitores titulados,... estamos potenciando el turismo náutico todo el año y sin embargo en lugar de darnos seguridad la Junta fomenta la temporalidad y el intrusismo de los negocios desmontables que vienen a echar el verano», lamentan desde Wind Surf La Herradura.

Rubrica cada una de las palabras de sus compañeras –aunque son competencia se llevan estupendamente– las propietarias de Actividades Náuticas y Deportivas Dani de La Herradura, Carmen García y Mari Carmen García Ruiz. «En nuestro caso nos van a poner al lado otro centro que también presta servicios de actividades náuticas mientras a nosotros, que llevamos ahí 30 años, nos deniegan los permisos. Nos sentimos atropellados y discriminados», lamentan.

«La misma baraja»

«No nos importa la competencia, no es eso, pero vamos a jugar todos con la misma baraja, no puede ser que den permisos temporales y nosotros no tengamos opción», apunta Álvarez. Las tres empresas están recibiendo sanciones de la administración –multas de hasta tres mil euros– e «inspecciones continuas» por funcionar sin papeles, una situación que se puede agravar por la reincidencia.

Por eso el empresario Antonio Olmos, que empezó a alquilar sus primeras tablas de surf en el año 1980 en la Playa de Velilla, pide a la Junta diálogo y que les de alguna opción para regularizar su situación. «Somos empresarios, trabajamos duro y creamos riqueza pero nos hacen sentirnos como delincuentes, nos tienen trabajando sin permisos», lamenta Olmos, que admite el problema le está afectando ya a nivel personal.

«Estoy bloqueado, no puedes invertir en nada, en material ni en instalaciones, personalmente es muy duro, estás todo el día dándole vueltas. No se lo deseo a nadie»,valora. «En sanciones abonamos cada año lo que nos costaría la autorización temporal, siempre hemos pagado como muestra de buena voluntad porque lo que queremos es dialogar», insiste María del Mar Álvarez.

Abre el camino

La administración se aferra a la Ley de Costas como justificación para denegar los permisos pero la situación ha cambiado ahora con la Guía de uso de las playas, según asegura el presidente de la Asociación de chiringuitos, Francisco Trujillo. «La guía de playas de la propia Junta contempla excepciones porque no todas las playas son lo mismo. Esta guía nos ampara y permite que puedan regularizarse estos tres centros en su ubicación actual. Precisamente es la que ha abierto el camino para que se instalen otras empresas con permisos temporales, la gente se está aprovechando del trabajo que hemos hecho con la Junta», señala Trujillo, que además hace referencia a los informes de las distintas federaciones náuticas y de la Capitanía Marítima que «que constatan que en el caso de Almuñécar y La Herradura sería un despropósito desplazar estas actividades a los extremos de la playa».