El XL Certamen de Guitarra Clásica Andrés Segovia cierra inscripciones con 17 talentos internacionales

Este certamen internacional, que se celebrará del 25 al 29 de noviembre, consolida a La Herradura como epicentro mundial de la guitarra clásica

Ideal

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:09

El XL Certamen de Guitarra Clásica Andrés Segovia, ha cerrado su plazo de inscripción con un éxito rotundo. Un total de 17 jóvenes promesas, procedentes ... de 13 países de Europa y Asia, han confirmado su participación en una edición histórica que refuerza la posición del concurso como uno de los mejores del mundo en su especialidad. Bajo el legado inmortal de Andrés Segovia, La Herradura se prepara para convertirse, un año más, en epicentro mundial de la guitarra clásica y de la excelencia musical.

