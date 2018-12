«Estamos a cero, lo hemos perdido todo y todavía sigo en una nube» Coco Durán en su vivienda totalmente calcinada por incendio que se produjo el martes al mediodía. / Javier Martín Después de que su piso de Huerta Carrasco haya quedado siniestro total por un incendio, Juanjo Durán se repone con el apoyo de sus vecinos LAURA UBAGO Motril Jueves, 20 diciembre 2018, 00:42

A Juanjo Durán le dicen Coco. Está solo pero no lo está. Ahora tiene el apoyo de sus vecinos y poco más. Va por la vida con lo puesto y con dos hijos a los que saca adelante sin compañía. Su historia, la de un «pobre, trabajador, humilde» pegó un giro desgraciado este martes sobre la una y media de la tarde. Su piso del barrio Huerta Carrasco de Motril, el tercero B del número 7 de la calle Urano, ardió como un misto en cuestión de minutos. Están vivos y ese es su único consuelo, que no es poco, pero que hasta se tambalea ante tanta calamidad.

Coco llegó el martes a casa de su madre, a comer, después de trabajar. Su móvil sonó y eran sus vecinos que le gritaban que su piso estaba ardiendo. Salió a correr. No sabía si su hijo, de 15 años, estaba en casa o había cruzado ya con una vecina para almorzar con ella. Corrió lo que pudo y cuando llegó, su piso se consumía. Lo han perdido todo. «Esto es una ruina. Soy pobre. Tengo una ayuda de 175 euros, que se me acaba ahora y trabajo echando cuatro jornales en el campo. No quiero lujos, solo el dinero necesario para dar de comer a mis hijos, para poder hacer la compra y comer en casa», cuenta este hombre que está aún impactado.

«Estamos a cero, lo hemos perdido todo y todavía sigo en una nube». No se lo cree, pero ya está en movimiento. Su vida es una lucha constante. Juanjo Durán cuenta que creen que fue un cortocircuito y que tenían las paredes pintadas con pintura plástica, algo que, «debería estar prohibido». Ese cree que fue el combustible para perder su piso en minutos. Los Bomberos acudieron al inmueble, desalojaron a los vecinos y lo extinguieron, pero las llamas ya se habían comido su presente y sus recuerdos. No tienen cocina, no tienen camas y hasta un perrillo de su hija se ha ido con esta desgracia sobrevenida. Tan solo siguen en pie, como símbolo de la resistencia, los peces que tenían en una pecera.

Coco es un luchador. Lleva 27 años viviendo en la Huerta Carrasco y todos le conocen. Y ahora está recibiendo un gran abrazo de sus vecinos que le ayudan a limpiar y que se han jurado que sus hijos no se van a quedar sin Reyes.

Juanjo se consuela con detalles. «El fuego no ha traspasado los armarios y la ropa está negra pero podremos lavarla», cuenta esperanzado porque lo suyo es una guerra diaria, una batalla ante lo cotidiano.

Un cáncer maldito se llevo a la mujer de Coco hace tres años. Ella tenía 41. Con él se quedaron sus hijos, María Azahara que tiene 23 y Juan Miguel que tiene 15.

Este zarpazo hizo madurar de golpe a la niña, que se convirtió también en madre de su hermano y en el apoyo de su padre. «Mi vida es trabajar y sentarme aquí solo y ahora... ahora todo está perdido», dice Juanjo que no quiere venirse abajo.

Sus hijos

Coco se va a quedar en la casa de un hermano. Su hija, con el novio y el niño con un tío en Granada. Ha querido quitarlo de en medio para que no vea tanto desastre. Juan Miguel tiene un 58% de discapacidad por unos problemas que tuvo al nacer. Le afecta al habla, a las extremidades y su padre y su hermana lo cuidan con todo el amor de este mundo.

Y ahora el incendio. Que ha llegado para aportar una dificultad más a la vida de Juanjo, que se agarra ya donde puede. «Me tengo que autorregular para no caer, hacerme el fuerte... lo tengo que hacer por mis hijos».

Ayer mismo por la mañana Coco fue a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Van a ayudarle y está tranquilo. Pero también tiene prisa por reestructurar su familia, por juntarse y volver a tener un hogar. Su vivienda es social y le van a hacer la obra. También espera que le ayuden con los muebles, que vuelva a tener una casa en poco tiempo. «¿Las Navidades...?», pregunta con escepticismo. Para él terminaron hace un tiempo y este ha sido el remate.

Pero Coco tiene un truco. Un barrio, unos vecinos, que son más que amigos: familia. Y ayer ya estaban ayudándole a limpiar –hasta donde pueden porque aún hay que hacer el informe de qué ha pasado en su piso–, pilares que no le van a dejar caer y que le van a servir un plato de sopa, que le van a poner un abrazo por delante y que buscarán algo para que María Azahara y Juan Miguel sigan creyendo en la vida. Coco está arropado y es agradecido. Aún sin nada, es capaz de valorar estos gestos de cariño, de su gente, esa que no le va a fallar ante este bofetón sin sentido que superará –acompañado– para salir adelante.