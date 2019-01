A la caza de los vertidos de ruedas El paraje de Salobreña donde hay cerca de un centenar de neumáticos / JAVIER MARTÍN SNL Batallón Basurista busca puntos de la Costa donde se tiren neumáticos REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 15 enero 2019, 01:09

Hace sólo unos días IDEAL se hacía eco de la aparición de al menos setenta neumáticos tirados en pleno monte de Salobreña, a la salida de la localidad de Lobres. Nadie sabe cómo han llegado hasta ahí ni cuanto tiempo llevan, pero no es la primera vez que ocurre algo similar. La asociación Sierra Nevada Limpia (SNL) Batallón Basurista recuerda que en los últimos dos años miembros de su entidad junto otras, a través del proyecto Ecopuertos, han retirado más de mil neumáticostras una gran operación de logística y a la colaboración del ayuntamiento de Castell de Ferro, zona en la que se encontraban las ruedas. Ahora, y tras la aparición de este nuevo vertedero ilegal, desde SNL aseguran que ya se han puesto a trabajar para localizar otros puntos de la Costa en los que también se estén tirando neumáticos y poner en marcha un nuevo operativo de retirada.

El presidente de la asociación, Enrique Montero, afirma que no es fácil encontrar todos los puntos en los que se puede estar desarrollando esta actividad irregular, porque en muchas ocasiones no son visibles. No obstante, se muestra convencido de que en cuanto se pongan en marcha van a encontrar numerosos espacios en la comarca en los que se produce este mismo problema. Además, Montero destaca que el Seprona, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, también está interesado en saber en qué lugares se están tirando los neumáticos.

Operativo anti vertederos

Montero asegura que una vez que tengan localizados esos puntos, varios miembros de la organización irán con las herramientas necesarias para iniciar su retirada. Cualquier colaboración para dar con estos parajes naturales, que están siendo utilizados por particulares para arrojar ruedas usadas, será bien acogida por parte de la entidad.

No obstante, el presidente de SNL Batallón Naturista dice que no descartan acercarse pronto al vertedero ilegal de Salobreña para apilar los neumáticos que se han lanzado en ese punto y hacer una llamada de atención a la Administración pública, ya que entienden que ésta tendría que implicarse más para luchar contra este tipo de actuaciones y, llegados el caso, para retirar estos elementos, ya que mcuhas veces resulta complicado encontrar a los responsables.

Hay que recordar que fuentes de la Guardia Civil explicaron a este periódico que tras recibir llamadas ciudadanas alertando de la existencia del vertedero en el paraje de Salobreña, la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Motril inspeccionó este punto de la cota 100. Sin embargo, los agentes «no han podido abrir diligencias» ya que los neumáticos no tienen ni números de serie, ni datos que puedan darles alguna pista sobre el autor. No obstante, la Guardia Civil señaló que las patrullas del Seprona van a intensificar la vigilancia a través apostaderos en la zona, por si al culpable se le ocurriera volver al escenario del 'crimen' ambiental.

La asociación SNL Batallón Basurista lleva tiempo trabajando en la Costa Tropical. Hace sólo un par de semanas varios miembros de la entidad lograron desenterrar dos colchones que habían ido a parar a la playa de las Azucenas. Necesitaron varias horas para poder sacar estos elementos, que debido al agua se habían vuelto mucho más pesados y que la marea volvía a enterrar continuamente. En breve volverán a poner en marcha actuaciones en esta misma playa, así como en otros puntos del litoral granadino.