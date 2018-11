El CATE, a examen por policías y ONGs

motril.Las obras de remodelación del antiguo CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) del puerto de Motril arrancarán entre diciembre y enero. Así lo afirman desde el Ministerio del Interior, pero pocos detalles más dan sobre este proyecto, del que se viene hablando desde hace meses. Las instalaciones de recepción de inmigrantes de Motril hace tiempo que se quedaron pequeñas.

A esto se unen las deficiencias que existen en el actual CATE, que no se ideó para una situación migratoria como la actual y para el que el Defensor del Pueblo solicitó el cierre en febrero. A lo largo del verano se han venido dando respuestas provisionales a problemas inmediatos.

Por eso el Ayuntamiento cedió un pabellón, por eso la UME (Unidad Militar de Emergencia) montó las tiendas de campaña y por eso, ahora, se espera la llegada de unos módulos prefabricados. Pero en el horizonte siempre ha estado la obra integral del CATE. De hecho, el Gobierno ya lo dijo cuando se montó el campamento a final de agosto, que este espacio era provisional y que se iba a hacer un nuevo edificio.

Sobre cómo serán estas nuevas instalaciones poco ha trascendido. Lo que sí podemos saber es cómocreen los afectados que deberían ser. Oenegés, abogados y policías explican cuáles creen que tendrían que ser las características de este edificio para que la acogida se realice en las condiciones óptimas.

Una de las críticas que hacía el Defensor del Pueblo a la situación del CATE era que no eran unas instalaciones adecuadas para que pernocten en ellas menores de edad y madres con bebés. En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que en las nuevas instalaciones tiene que haber zonas de detención de inmigrantes suficientes para separarlos por sexo y también un espacio para los menores. Consideran que hace falta un lugar señalado para aquellas personas que lleguen con alguna enfermedad. Las oenegés coinciden en parte con esta visión. Natalia García, en nombre de Apdha Granada y de la plataforma CIES no Granada, asegura que es imprescindible que niños y mujeres tengan una atención especial y adecuada cuando llegan al puerto de Motril

Niños y madres

En sus sugerencias, el Defensor del Pueblo ya decía que cuando se adaptaran las instalaciones o se construyeran unas nuevas era necesario tener en cuenta que niños y madres con hijos de corta edad tenían que permanecer en unas dependencias «acordes con sus respectivas situaciones». Eso sí, para las oenegés no se trata de un problema sólo de espacio. Natalia García asegura que hay que ir a la raíz, cambiar las políticas de acogida y evitar que los inmigrantes, como ocurre ahora, sean privados de libertad. La responsable de Apdha Granada entiende que no sólo hacen falta unas instalaciones dignas, sino también un sistema de acogida digno. El SUP , por su parte, hace más peticiones para este nuevo edificio y propone que cuente con una zona independiente para realizar las labores de identificación y con otro espacio para las entrevistas con los abogados.

En este sentido, desde el Colegio de Abogados de Granada, los letrados que prestan asistencia jurídica durante las llegadas de inmigrantes, reclaman también una sala para poder realizar las entrevistas de forma individualizada «con la privacidad requerida» para ofrecer un servicio de calidad a estas personas. También solicitan una sala en la que los propios abogados puedan esperar a que policías y oenegés terminen con sus labores de atención.

El Defensor del Pueblo también hablaba de esta cuestión en su informe y decía que «la práctica consistente en la lectura colectiva de derechos debe rechazarse y proporciona una información individualizada».

A juicio del SUP también hace falta que el edificio cuente con una ventilación y un sistema de climatización adecuados. El Defensor también criticó que las actuales instalaciones no tuvieran con calefacción.

Para el sindicato es necesario, asimismo, que la zona de aseos y duchas esté conectada a la red de saneamiento y un espacio independiente de control de accesos y seguridad.

A la espera de que arranquen las obras y después de un año en el que tanto se ha hablado del lugar para acoger inmigrantes en Motril, empezando por las obras en el EVA-9- que nunca llegaron a acabarse- y terminando por las inundaciones en el campamento y el anuncio de la llegada de los módulos, cada una de las partes implicadas solicita las mejoras que creen que hacen falta. A todo eso habría que sumarle la necesidad de incrementar la capacidad de un CATE preparado para albergar a un centenar de personas. Sólo en octubre han llegado 1.525.