Con un pie en la cárcel por la casa de sus sueños en Motril Jose y su mujer Sol con el cortijo que tantos problemas les ha causado. / Javier Martín Piden el indulto para un motrileño condenado a un año de prisión por construir un cortijo ilegal LAURA UBAGO Motril Lunes, 24 diciembre 2018, 13:54

A Jose le gustaba el campo y pensó en construirse una casa a las afueras, en una zona a la que llaman Las Zorreras, plagada de cortijos. El suyo es uno más. Tiene vecinos que rodean su finca y a lo lejos se divisan 'palacetes' en terreno no urbanizable. Jose Ortega sabía que se estaba construyendo una vivienda ilegal, pero pensaba que lo máximo que podía pasar era pagar una multa.

En Motril lo de tener un cortijo fuera de ordenación es una costumbre más. De hecho, se han llegado a contabilizar unas de 2.500 edificaciones de este tipo.

Jose comenzó a construir su casa en Las Zorreras en 2007 y dice que le llegó la denuncia en 2012, justo cuando la había terminado. «De hecho, tenía el hueco de la piscina hecho, me dijeron que lo tapara y lo tapé», explica señalando a una piscina de plástico.

Este joven motrileño y su mujer, Sol Elena Arévalo dicen estar viviendo una pesadilla. Aún no se lo creen y se sienten víctimas de una injusticia. «¿Por qué si estamos rodeados de cortijos iguales que el mío me ha tocado a mí?», expresa Jose Ortega indignado.

Jose sufre al ver llorar a su madre y tiene miedo porque hipotecó la finca de sus padres para hacerse el cortijo. «Es una casa normal, era mi sueño... no es nada del otro mundo», argumenta este motrileño.

Aunque parece estar viviendo una película, la realidad le acecha. Jose ha tenido en sus manos un papel en el que le indican que debe entrar en prisión en diez días por un delito contra la ordenación del territorio. Por su cortijo, que es una casita rústica detrás de un gran portón.

El cortijo de Jose fue 'fichado' en una batida por orden de la Fiscalía. Fueron condenados unos 50 propietarios y la pena eran derribos. «Yo no he visto a nadie derribar», expresa este joven que se ha visto tratado de manera diferente a los demás y que cree que es «injusto».

Jose fue condenado en 2016, como autor de un delito contra la ordenación del territorio, a la pena de un año de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros. En concepto de responsabilidad civil, se le condenó a la demolición de los construido y a la realización de las obras precisas para dejar la parcela en su estado original.

Según apunta su abogado Ricardo Rojas, primero recurrieron la sentencia, que se confirmó y después solicitaron la suspensión de la pena, que no se consiguió, por lo que llegó la orden de ingreso en prisión en diez días. Por eso, Rojas, ha pedido el indulto de Jose Ortega, acompañado de 1.200 firmas, que ha pedido la familia por la calle. En el indulto tratan de argumentar que la construcción de un cortijo ilegal no es un motivo de peso para entrar en prisión.

En abril de este año, el juzgado de lo Penal número 1 de Motril dijo que no se suspendía la ejecución de la pena de un año de prisión para Jose Ortega y que tenía que demoler. En el mes de noviembre la audiencia provincial rechazó el recurso a esa decisión.

La jueza dice que al no cumplir la responsabilidad civil, al no demoler, se considera que no procede la suspensión de la pena de un año de prisión. La Audiencia indica que tiene un delito anterior de hace una década y que no ha llevado a cabo la demolición acordada, por lo que también expone que no debe suspenderse la pena. Jose alega que no tenía dinero para demoler y que pidió un préstamo de 8.000 euros que costaba tirar su casa abajo pero que no se los dieron. «Nunca pensé que esto iba a llegar tan lejos. Estoy que no me lo creo. Confío en el indulto porque no me veo entrando en la cárcel», dice con cara de asombro y de miedo ante lo que se le avecina si el último recurso no surte efecto. La casa de sus sueños ha terminado siendo una pesadilla.