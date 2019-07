La calle Ancha 'de nunca acabar': la obra está a punto, pero sin terminar El aspecto que presentaba la calle Ancha esta mañana, aún con obreros trabajando / JAVIER MARTÍN La alcaldesa aseguró a final de junio que si la obra no estaba acabada por completo hoy se expedientaría a la empresa REBECA ALCÁNTARA Motril Viernes, 19 julio 2019, 12:42

El día 19 de julio fue la fecha que se fijó para la finalización de la calle Ancha. No era ni la primera ni la segunda que se daba. Pero sí era la primera vez que la nueva alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, daba un plazo. Además fue contundente. «El 19 de julio estarán concluidas las obras sí o sí. Ya no valen excusas», dijo. Sin embargo, por el momento no ha habido inauguración, tal y como estaba previsto, y cualquiera que pase por la zona puede ver que los trabajos están muy avanzados, pero que aún quedan flecos.

La obra de la calle Ancha se ha convertido en una de esas que parece que nunca va a acabar. Es una de las actuaciones más importantes de los últimos años y se ha llevado a cabo una renovación integral. Las entrañas de este vial se han renovado por completo y ahí es donde han surgido las complicaciones.

Sea como sea, a final de junio la alcaldesa se reunió con los vecinos, hartos de tantos meses de obras, y les prometió que la calle estaría hoy o se expendientaría a la empresa.

Por el momento, se desconoce si el Ayuntamiento tomará alguna medida contra la empresa. Tampoco si tal y como estaba previsto este fin de semana la calle será peatonal para que todos los motrileños puedan disfrutarla sin coches y ver cómo ha quedado, tal y como se dijo desde el consistorio.