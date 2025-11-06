Calahonda prevé tener lista la ampliación del consultorio médico a comienzos de 2026

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Calahonda ha sacado a licitación las obras de ampliación del consultorio médico, una actuación con un presupuesto superior a ... los 100.000 euros que se tiene previsto que comience a finales de año o principios del que viene y que estará lista a comienzos de 2026.

Los vecinos de Calahonda llevan años reclamando esta intervención, que por fin se pone en marcha tras un largo proceso de trámites y reuniones. «Es una noticia muy esperada por todos», señala el presidente de la ELA, Juan Alberto Ferrer. Según explica Ferrer, esta mejora ha sido posible tras un año y medio de reuniones y negociaciones con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La obra está bien definida, con proyecto técnico y financiación lista. Esperamos poder adjudicarla en las próximas semanas para empezar cuanto antes».

El plan cuenta con un presupuesto total de algo más de 102.000 euros, financiado en su totalidad por la ELA, con un plazo de ejecución de dos meses. En estos momentos, varias empresas ya han mostrado su interés en participar en el proceso de licitación. Según detalla Ferrer, la previsión es adjudicar los trabajos antes de que termine el año, de modo que las obras puedan arrancar de inmediato y concluir a comienzos de 2026.

La ampliación se centrará en la «sala del reloj», un edificio multifuncional anexo al actual consultorio donde hasta ahora se desarrollaban actividades deportivas, gimnasia rítmica y distintos talleres. Este espacio pasará a integrarse plenamente con él, creando un único complejo de salud más amplio, moderno y funcional.

Dos nuevas consultas

Con la reforma, se habilitarán dos nuevas consultas, una médica y otra de enfermería, además de una zona de espera más amplia, un aseo adaptado y un nuevo acceso más moderno y accesible. En total, se intervendrá sobre más de 100 metros cuadrados de la planta baja del edificio de la Plaza Neptuno, construido en 1962 y muy conocido entre los caleños por el emblemático reloj que corona su fachada.

El proyecto arquitectónico busca mantener la esencia del edificio original, pero adaptándolo a los estándares actuales en materia de confort y eficiencia energética. Para ello, se incorporarán mejoras en climatización, iluminación LED, ventilación con filtros HEPA, aislamiento térmico y acústico, nuevo sistema eléctrico y medidas de seguridad y accesibilidad.

«Queremos que sea un espacio cómodo, saludable y preparado para las necesidades actuales de la atención primaria», ha destacado Ferrer.

La ampliación del consultorio médico responde a una demanda histórica de los vecinos, especialmente sentida durante los meses de verano, cuando la población de Calahonda se multiplica con la llegada de turistas y veraneantes. «En julio y agosto la demanda sanitaria se dispara, y el consultorio actual se nos queda pequeño. Con esta ampliación podremos atender mejor a todos, tanto a los vecinos como a los visitantes», detalla el presidente de la ELA.

Esta actuación forma parte de un plan más amplio de mejoras urbanas y de servicios que la ELA de Calahonda está llevando a cabo en los últimos meses, con inversiones destinadas a la mejora de espacios públicos, movilidad, sostenibilidad y servicios sociales. Entre sus objetivos está reforzar la calidad de vida de los caleños y garantizar unos servicios públicos a la altura de las necesidades actuales.

«Con esta obra reafirmamos nuestro compromiso con los servicios públicos y con la salud de nuestros vecinos», subraya Ferrer. «Calahonda merece un consultorio a la altura de su gente, y este proyecto nos acerca a ello. Simboliza nuestro esfuerzo por mejorar el día a día del municipio y por seguir creciendo con responsabilidad».