Actual consultorio médico de Calahonda. MJAT

Calahonda prevé tener lista la ampliación del consultorio médico a comienzos de 2026

La ELA saca a licitación la actuación que tiene un presupuesto de más de 100.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de dos meses

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:37

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Calahonda ha sacado a licitación las obras de ampliación del consultorio médico, una actuación con un presupuesto superior a ... los 100.000 euros que se tiene previsto que comience a finales de año o principios del que viene y que estará lista a comienzos de 2026.

