Futuro aparcamiento en la calle Azahar en Calahonda. M. J. A.

Calahonda creará 138 estacionamientos para mejorar la movilidad en verano

La ELA activará un aparcamiento en la Calle Azahar para reducir el tráfico y facilitar el acceso a las playas y al centro

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:35

La odisea de encontrar aparcamiento en verano cada vez está más cerca de ser una anécdota más de la época estival. Desde la Entidad Local ... Autónoma de Carchuna-Calahonda van a intentar mejorar la vida de los vecinos y visitantes que, cada verano, llenan las calles y playas de Calahonda con un proyecto que muchos llevaban tiempo pidiendo, la creación de un nuevos estacionamientos en la Calle Azahar, justo en una de las zonas más transitadas durante los meses de julio y agosto.

