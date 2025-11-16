Calahonda creará 138 estacionamientos para mejorar la movilidad en verano

La odisea de encontrar aparcamiento en verano cada vez está más cerca de ser una anécdota más de la época estival. Desde la Entidad Local ... Autónoma de Carchuna-Calahonda van a intentar mejorar la vida de los vecinos y visitantes que, cada verano, llenan las calles y playas de Calahonda con un proyecto que muchos llevaban tiempo pidiendo, la creación de un nuevos estacionamientos en la Calle Azahar, justo en una de las zonas más transitadas durante los meses de julio y agosto.

Los trabajos, que tienen previsto un plazo de ejecución de tres meses, se realizarán sobre dos parcelas municipales contiguas situadas en la Calle Azahar, que suman algo más de 4.000 metros cuadrados. En esos terrenos se habilitarán 138 plazas de aparcamiento de distintos tipos: 12 para motos, 8 para coches (cuatro de ellas adaptadas para personas con discapacidad), 115 para furgonetas y vehículos ligeros, y 3 plazas más reservadas para autobuses.

Las obras contienen el rasanteo y compactado del terreno, la instalación de una red de pluviales para recoger las aguas de lluvia, la pavimentación con una capa de asfalto de cinco centímetros de espesor y la señalización de todas las plazas con pintura reflexiva. Además, se construirá una única rampa de acceso y salida por la Calle Azahar, para evitar entradas indebidas o maniobras peligrosas.

El proyecto forma parte de la convocatoria de ayudas de la Diputación de Granada destinada a adecuar espacios para aparcamientos en zonas de gran afluencia turística. En total, la inversión asciende a unos 99.651 euros, que incluyen tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras.

Aparcamiento disuasorio

Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado por la ELA, esa zona ya se contemplaba como punto ideal para crear un aparcamiento disuasorio, para que los visitantes puedan dejar allí sus vehículos y moverse andando a la playa o el centro, que están a apenas siete minutos. Se trata de una medida que ayudará a reducir el tráfico en el casco antiguo del pueblo.

La localidad multiplica por tres su población en verano, pasando de unos 3.700 habitantes a más de 11.000 personas. La localidad tiene calles estrechas y un tráfico intenso hacia el paseo marítimo y genera cada año los mismos quebraderos de cabeza.

En palabras de responsables municipales, esta actuación forma parte del compromiso de la Entidad Local Autónoma con la movilidad sostenible y el bienestar de los vecinos.

«Cada verano sufrimos el mismo problema, más coches que sitio donde meterlos. Con este aparcamiento vamos a ganar comodidad, orden y seguridad, tanto para los vecinos como para los visitantes», apunta Juan Alberto Ferrer, presidente de la ELA.

También destaca que, gracias a su ubicación, el nuevo aparcamiento servirá tanto para quienes vienen a pasar el día a la playa como para los negocios locales que viven del turismo, ayudando a descongestionar las calles principales sin perjudicar la actividad económica de la localidad.