«Aquí, una caja de pizza, se pasa tres semanas tirada en el suelo», denuncian unos vecinos de Motril

Son parejas jóvenes, muchas con niños pequeños, que compraron sus pisos en la zona de expansión de Motril y que ahora se sienten abandonados y excluidos. «Tan solo se acuerdan de nosotros en campaña electoral. Ahí sí vienen a colgar sus pancartas entre esas dos farolas, porque es una de las entradas de la ciudad y se ve mucho». Los vecinos de la Avenida de Europa –frente al Alcampo– sienten que los servicios de limpieza no pasan apenas por allí, que no se hace mantenimiento de nada y que corren peligro junto a la vía principal, la que termina en la N-340, y donde ha habido ya varios atropellos.

Las calles de estos vecinos, según cuenta José Manuel Manzano, terminan en una zona de negocios sin acera donde entran los camiones a cargar y donde la visibilidad es escasa. Entre dos palmeras que crecen sin control hay un paso de cebra sin resalto que les lleva hasta la zona comercial de enfrente. «Ahora, junto al carril bici nuevo, han hecho una acera tan estrecha que no cabe ni un carrito de bebé», denuncian los residentes en esta entrada de Motril. «Nos sentimos completamente abandonados e inseguros. Farolas se encienden pocas, el parque está destrozado, los jardines no se mantienen y hay inseguridad porque no hay presencia policial», se quejan.

Lo de la falta de limpieza merece un capítulo aparte. No ven a nadie limpiar por allí. «He llegado a ver una caja de pizza tirada en el suelo durante tres semanas y un batido de chocolate debajo de mi ventana... que no sé cuánto tiempo pudo estar», se queja una vecina. La suciedad llama a los incívicos y la papelera del parque también rebosa con frecuencia, hasta con una llanta de coche al lado.

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Daniela Paqué, indica que con las obras de la nueva zona comercial, junto a Alcampo, se están evidenciando muchas de las deficiencias de la Avenida de Europa, que es una de las principales vías de acceso y salida de Motril, así como de su entorno, una zona de viviendas en las que residen cerca de 200 familias. IU se ha hecho eco de las denuncias de los vecinos, que se sienten abandonados por el Ayuntamiento. Además de la mejora de los pasos de peatones, el acerado de todos sus tramos y una mayor iluminación, reclaman para el entorno y la zona de viviendas mayor intensidad de las labores de limpieza.

La vicesecretaria general y concejala del Partido Popular Ángeles López, acompañada de la también concejala Inmaculada Torres han solicitado mejoras y una mayor atención a esta zona. «Es un barrio en el que viven cientos de familias además de ser confluencia de un área comercial importante del municipio», denuncian.

«Esta vía de acceso a la ciudad es muy transitada a diario por cientos de vehículos, y camiones que realizan su actividad económica o industrial, además de ser una vía de comunicación directa, por lo que es necesario dotarla de los pasos elevados», pide López Cano.