Buscan al propietario de una alianza hallada por unos buzos en el fondo del mar El anillo encontrado en el fondo del mar. / BUCEO ALMUÑÉCAR A través de Facebook confían en encontrar al dueño, pero para comprobar que no miente tendrá que decir la fecha de inscripción MARÍA ESCÁMEZ ALMUÑÉCAR. Miércoles, 15 agosto 2018, 01:26

Podría llevar un día, un año o media vida en el mar. La alianza de oro que han encontrado un grupo de buceadores de Almuñécar está intacta y ahora buscan a su propietario a través de las redes sociales.

Carlos Gracia y Ramón Kamalian buceaban cerca del Peñón de San Cristóbal cuando, en la salida de su inmersión, se percataron de que algo brillaba a unos dos metros. Acostumbrados a recoger cualquier residuo que encuentran en el fondo marino, Carlos volvió a sumergirse para recoger, lo que en un principio creía que sería una chapa de un botellín. «No es algo habitual, cuando me acerqué me di cuenta de que no era basura, sino una alianza de oro», cuenta el buceador.

Al descubrir que en su interior llevaba grabado un nombre y una fecha, los buceadores se quedaron sorprendidos y quisieron compartir su hallazgo en el Facebook de su centro, Buceo Almuñécar, para intentar hallar al dueño del anillo.

Ahora, vecinos y seguidores de la página comentan con sus fechas en la publicación, para comprobar si el anillo es suyo. «Si no estuviera grabado, no podríamos haber hecho gran cosa. Pero creemos que la alianza tiene un valor sentimental y pertenece a alguien que la ha perdido», relata Carlos Gracia. «Por amor propio, vamos a intentar buscar a esa persona hasta el final y devolverle lo que el mar ha querido que recuperase», afirma convencido el buceador.