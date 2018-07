22 inmigrantes de una de las últimas pateras llegaron a Motril con Sarna

Guantes largos y nuevas mascarillas para los policias

El Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) sí está preocupado por los casos de sarna que, según asegura, son cada vez más frecuentes en los inmigrantes que llegan a Motril. «Ya no hay patera que no venga con sarna», afirma el portavoz del SUP en Granada, César Calín. El sindicato solicitó a la Jefatura provincial más medidas de seguridad, como guantes más largos para los uniformes de verano que dejan los brazos al aire y nuevas mascarillas de seguridad, que ya se están utilizando. «Por más que separes a los de las pulseras cuando llegan tantos al centro del puerto es inevitable que estén en contacto», afirma. «Somos policias y conocemos los riesgos que tenemos, como profesionales no nos preocupamos por nosotros, pero luego te vas a tu casa y tenemos familia, eso es lo que nos preocupa», concluye.