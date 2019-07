Botellón en Playa Granada: «No vamos a permitir que haya jóvenes bebiendo alcohol en la calle»

«No voy a permitir que haya gente bebiendo en la calle». Así de contundente fue ayer la teniente de alcalde Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, que afirmó que al igual que el año pasado continuará luchando contra esta práctica. Es más, Escámez aseguró que en lo que va de verano ya se han puesto varias sanciones a jóvenes por estar haciendo botellón en diferentes zonas de la playa. Reconoció, en referencia a las críticas de los vecinos de Playa Granada, que puede haber algún punto que «se les haya escapado», pero reiteró que es una cuestión en la que va a ser firme.

Escámez dijo que a título personal no le parece que sea bueno que haya jóvenes, muchos de ellos menores de edad, bebiendo grandes cantidades de alcohol en la calle cada fin de semana. Pero además recordó que hay una normativa municipal que lo prohibe y que los policías locales tienen directrices para vigilar que no se vuelvan a repetir imágenes como las que se han visto otros veranos, cuando decenas de chavales se congregaban en el paseo de Playa de Poniente para beber alcohol. «Yo veo las imágenes de otros años y tengo claro que no quiero que eso se vuelva a repetir», apostilló la responsable de Seguridad Ciudadana.

Multas desde 300 euros

El bando de prohibición del botellón en la calle, que también sirvió para eliminar el botellódromo de la piscina, se emitió hace dos años. El Ayuntamiento cerró este espacio a cal y canto y estableció sanciones de entre 300 y 24.000 euros.

A partir de ese momento, y especialmente el verano pasado, Motril inició una cruzada contra el botellón que la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana asegura que continúa. «Vamos a seguir en la misma línea. Beber no es bueno para los jóvenes y que no haya muchas alternativas de ocio no puede ser una excusa para permitir que estos chicos sigan ingiriendo alcohol en la calle», aseveró.

Escámez afirmó que el control policial se acentúa los fines de semana, que es cuando hay más personas practicando botellón, pero señaló que durante el resto de los días también hay agentes que tratan de evitar estas prácticas. No obstante, dejó claro que no puede haber un policía detrás de cada persona.

En cualquier caso, la responsable de Seguridad Ciudadana dijo que tratarán de evitar que siga produciéndose botellón en el parque infantil de Playa Granada, aunque también aprovechó para señalar que los agentes ya han pasado por esa zona en alguna ocasión.

Escámez reiteró que en el tema de beber en la calle es muy contundente y que mientras que ella sea la responsable de este área se esforzará para que no se repitan este tipo de prácticas que consideró que no son beneficiosas ni para los jóvenes que hacen botellón ni para los vecinos que viven en esas zonas y sufren las consecuencias de esta actividad.