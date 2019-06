La batalla de la derecha da por sorpresa la alcaldía de Molvízar a la lista minoritaria del PSOE Irene Justo con la llave del Ayuntamiento de Molvízar, flanqueada por los ediles socialistas. / Javier Martín Tras 24 años de mandato de Fermín Tejero, la socialista Irene Justo se convierte en regidora con el apoyo de tres de los cuatro concejales de Centrados en Molvízar MERCEDES NAVARRETE Motril Lunes, 17 junio 2019, 02:11

La socialista Irene Justo (Molvízar, 1980) entró al pleno de investidura con un discurso como portavoz del partido minoritario de la oposición y salió investida alcaldesa por sorpresa, a pesar de ser de tener solo tres de los once concejales del Ayuntamiento molviceño. Ni ella se lo esperaba. A falta de pactos sellados, el escenario previsto durante la sesión de investidura es que se alzase con la alcaldía la candidata del Partido Popular, Faustina Béjar, que encabezaba la lista más votada, empatada a cuatro concejales con el partido del exalcalde popular Fermín Tejero, ahora al frente de Centrados en Molvízar.

Durante las semanas previas a la investidura, Irene Justo intentó un acercamiento con Centrados en Molvízar pero no hubo ningún pacto, ya que el PSOE ponía como condición la dimisión del líder de Centrados en Molvízar y exalcalde del PP, Fermín Tejero. «Yo le pedí que me votaran a mi pero no me lo esperaba», admite Justo, aún sorprendida de ser la alcaldesa. Es la segunda vez que se presentaba a unas elecciones en Molvízar encabezando la lista del PSOE, que es la minoritaria en el municipio.

Finalmente, la apertura de los sobres de la votación secreta le dieron la inesperada alegría. Justo lograba seis votos y la candidata del PP se quedaba con los cuatro de su formación. O lo que es lo mismo, tres de los cuatro ediles de Centrados en Molvízar votaron al PSOE.

El que se desmarcó, paradójicamente, fue el líder, Fermín Tejero, que votó a la candidata del PP, para no romper su compromiso de apoyar a la lista más votada. «Mis concejales tenían libertad de voto», asegura Tejero, que creó en apenas mes y medio en Molvízar, una 'sucursal' del Centrados en Granada de Juan García Montero, tras conocer que la dirección provincial del PP le vetaba como candidato del pueblo costero en estas elecciones.

La división interna del Partido Popular finalmente ha sido así el origen de esta historia que ha acabado con una socialista gobernando un pueblo que, además de por su gran número de guardia civiles, es conocido por ser un histórico bastión de la derecha. «Molvízar es de centro derecha, es un fiasco que gobierne el PSOE, ha faltado madurez política y ha sobrado resentimiento personal», valora Tejero.

Ni hablar

«Propuse un pacto, dos años de gobierno del PP y dos años nosotros pero no se dignaron ni a hablar», recrimina Tejero, a la vez que invita al presidente provincial del PP a hacer «análisis». «Ha perdido la alcaldía y varios ediles en Granada, un diputado en la Costa... Debería tomar nota», afirma. El exalcalde del PP está, a pesar de todo, satisfecho con los resultados obtenidos «no era fácil y en apenas mes y medio hemos igualado al PP».

Por su parte, Irene Justo, diplomada en Magisterio y trabajadora de Correos, asume con orgullo ser la primera mujer alcaldesa de Molvízar y está feliz de que el PSOE vuelva a regir el pueblo, 24 años después de que lo hiciera Miguel Prados. La socialista, que ha sido diputada provincial por la Costa en este mandato, asegura que el ejemplo de Pepe Entrena le va a servir para «tender puentes».

«Quiero que este mandato esté marcado por la convivencia, sin odios ni rencores. Buscaremos consensos el tiempo que nos dejen». Sus proyectos principales, crear «una bolsa de empleo público en igualdad de mérito y una mejora general de infraestructuras en un pueblo que tiene dos papeleras».