El Banco de Alimentos se lleva 1.200 kilos de boquerón inmaduro intervenido en Motril La Guardia Civil intervenio más de 2.600 kilos de pescado / IDEAL Casi la mitad del pescado que encontró la Guardia Civil fue llevado a Málaga, después de que se certificara que era apto para el consumo REBECA ALCÁNTARA Motril Lunes, 17 diciembre 2018, 13:47

El pasado jueves el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil intervinieron en la lonja de Motril un total de 2.608 kilos de boquerones inmaduros. La mayor parte del pescado daba la talla, según explica el presidente de la cofradía de pescadores motrileña, Ignacio López, explica que en cuanto en la inspección se detecta que hay inmaduros se incauta toda la carga, aunque no todo estén por debajo de la talla. La pregunta es, ¿qué pasa con ese pescado? Pues lo primero es que el veterinario compruebe que es apto para el consumo humano. Si es así, puede donarse a alguna entidad, siempre y cuando no se comercialice con él. Esto es lo que se hizo con casi la mitad del pescado decomisado la semana pasada. El Banco de Alimentos de Málaga se llevó 1.200 kilos, que fue la cantidad máxima de la que pudo hacerse cargo.

El presidente de la cofradía de pescadores explica que lo primero que hicieron fue contactar con el Banco de Alimentos de Granada, pero no tenía capacidad para llevarse esa mercancía, así que la segunda opción fue la entidad malagueña, a donde fueron a parar estos 1.200 kilos. El resto, al no poder comercializarse, acaba en la basura. No son las únicas donaciones que la Lonja de Motril hace a esta entidad, desde hace años tienen un acuerdo con el Banco de Alimentos para donarle pescado que por distintas circunstancias no se puede vender.

Es una forma, indica Ignacio López, de que aunque se pierda el beneficio económico, al menos sirva para alimentar a personas a las que esta ayuda les viene más que bien.

El presidente de la cofradía de pescadores indica, eso sí, que no es para nada habitual que en la lonja motrileña se encuentre pescado inmaduro. López señala que los pescadores están muy con concienciados y tienen mucho cuidado para cumplir la normativa. De hecho, explica que en el caso del pescado incautado esta pasada semana sólo faltaban unos milímetros para cumplir con la legislación. «Fue un fallo de apreciación de los pescadores», señala.

Este tipo de situaciones se detectan en inspecciones rutinarias, como ocurrió el jueves. El valor de la carga perdida es difícil de cuantificar, afirma López, porque depende de cómo estén los precios ese día en la lonja. Aún apunta que podría superar los 5.000 euros.

En cualquier caso, la historia ha tenido, de alguna manera, un final feliz, para esos todas las personas que hayan podido comerse esos 1.200 kilos de pescado que fueron donados al Banco de alimentos de málaga.

La intervención de la carga tuvo lugar el 10 de diciembre, cuando los agentes inspeccionaban la descarga pesquera en las instalaciones de la lonja y observaron que parte de la carga de uno de los pesqueros no llegaba a la talla mínima legal. La Guardia Civil comprobó que un porcentaje del pescado no superaba los nueve centímetros reglamentarios, por lo que los agentes levantaron acta de aprehensión y denunciaron al propietario del barco ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que instruirá el correspondiente expediente sancionador.