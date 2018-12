Ayuntamiento y trabajadores de Motril no llegan a un acuerdo y habrá parones desde mañana Representantes sindicales de los trabajadores del ayuntamiento. / JAVIER MARTÍN Van a presentar un aviso en la Inspección de Trabajo porque dicen que quieren utilizar voluntarios para suplir a técnicos durante la San Silvestre R. A. MOTRIL Jueves, 20 diciembre 2018, 00:41

Los trabajadores municipales de Motril siguen adelante con el anuncio de paros para este viernes, que coincidirán, además, con la celebración de la tradicional carrera San Silvestre que organiza el Ayuntamiento. Ni en la mesa de negociación sobre los servicios mínimos, ni en la posterior asamblea de trabajadores, a la que asistieron varios miembros del gobierno local, se acercaron posturas. A los empleados públicos no les convencen las razones que esgrime el consistorio y lamentan que ni siquiera pongan sobre la mesa un calendario sobre cuándo podrían aplicarse algunas de las mejoras que solicitan.

«Lo sorprendente es que los propios concejales reconocen que lo que pedimos es justo, pero dicen que no pueden hacer nada para cambiarlo», aseveró Ángel Coello, representante sindical de CCOO, que indicó que la única razón que les dan desde el consistorio es que no tienen presupuesto. «No pueden darnos esa excusa. Hay falta de voluntad», afirma.

Coello señaló que, por ejemplo, se habló de hacer una nueva valoración de puestos d trabajo, que se traduciría en una adaptación también de los salarios, sin embargo, cuando se preguntó en qué momento podría traducirse esto en una realidad no hubo respuesta.

«Hemos perdido cuatro años más»«, lamenta. Indica, asimismo, que cuando el actual equipo de gobierno se encontraba en la oposición siempre se mostró contrario al plan de ajuste, pero que ahora que han llegado al poder no han hecho nada para cambiarlo.

«¿Qué vamos a negociar si no hacen ni un calendario de las actuaciones que se tendrían que realizar», se preguntó Coello que indicó que en la asamblea fueron los propios trabajadores, y no sólo los representantes sindicales, los que transmitieron a los representantes del gobierno su «hartazgo» con la situación actual.

Por su parte, Fernando Alcalde, de la sección sindical de CGT, señaló que los paros siguen adelante. Dijo que la excusa que les ponen desde el ayuntamiento es que no pueden salirse del plan de ajuste y que no tienen presupuesto. Sin embargo, aseguró que ellos entienden que sí hay margen de actuación. «Las reuniones de hoy no han cambiado nada», afirmó.

Así las cosas, aún queda una última oportunidad de llegar a un entendimiento en el Sercla que se celebrará esta mañana, aunque los representantes sindicales lo ven prácticamente imposible.

El viernes los sindicatos han convocado a los trabajadores de 10.00 a 12.00 horas y tienen pensado entra al pleno para reivindicar ser escuchados. Por la tarde, a las 18.00 horas acudirán al a plaza de la Coronación con pancartas para protestar contra una situación que entienden que es injusta.

«Llevamos tiempo pagando por una deuda que no creamos nosotros. Los trabajadores públicos queremos recuperar unas condiciones que nos merecemos», sentenció.

Inspección de Trabajo

Además, sindicatos indicaron que han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que el ayuntamiento quiere suplir a los técnicos deportivos que tendrían que trabajar en la San Silvestre del viernes por voluntarios, algo que consideran que es inapropiado, ya que estas personas tendrían que estar bajo la supervisión de un profesional cualificado.