Ayuntamiento y sindicatos no llegan a un acuerdo y la huelga de limpieza sigue en pie Los trabajadores irían a la huelga a partir del lunes / JAVIER MARTÍN A cuatro días de que llegue la fecha fijada para el parón del servicio, justo seis días antes de Semana Santa, las posturas no se acercan y se mantiene la convocatoria REBECA ALCÁNTARA Motril Miércoles, 3 abril 2019, 00:03

Ayuntamiento y sindicatos no llegan a un acuerdo. Más de cuatro horas estuvieron reunidos el lunes representantes de los trabajadores con miembros del gobierno local, encabezados por la alcaldesa, Flor Almón. Pero a la salida del encuentro la huelga para el próximo lunes seguía en pie. Juan Francisco Martín de CCOO aseguró que aunque en algunos puntos había habido acercamiento, en el más importante para los trabajadores, la aplicación de las tablas salariales que suponen un aumento del sueldo anual hasta 2020, no se había llegado a un entendimiento. Ante esta situación, Martín indicó que aunque siguen confiando en una solución 'in extremis', por el momento los parones siguen adelante.

En los próximos días los representantes sindicales mantendrán un encuentro con un abogado del Ayuntamiento para exponer la situación. No quieren llevar el asunto por la vía judicial, y a pesar de las dificultades, Juan Francisco Martín señaló que aún confían en que en el último momento se pueda conseguir un acuerdo que evite la huelga y los consiguientes perjuicios para los ciudadanos. Más aún si se tiene el cuenta que el paro indefinido arrancaría a sólo seis días de inicio de la Semana Santa.

El representante de CCOO señaló que la hoja de ruta está marcada. El mismo lunes celebrarán una asamblea de trabajadores donde expondrán en qué punto están las negociaciones, qué se ha conseguido y en qué no ha cedido el Ayuntamiento. Si se ha logrado que el consistorio acceda a abonar lo establecido en las tablas se planteará la desconvocatoria de la huelga.

El sindicalista dijo que no descartan incluso la convocatoria de un sercla el mismo lunes por la tarde. Una última oportunidad para evitar el paro. Si todos estos intentos son fallidos, el lunes a partir de las 22.30 horas los trabajadores de la limpieza irán a la huelga indefinida.

Lo que aún está por ver es cuáles serían los servicios mínimos. Será el Ayuntamiento el que los decrete, en el caso de que no se consiga un acuerdo, que por parte de los trabajadores aseguran que es el escenario más deseado.

Hay que recordar que los representantes sindicales de los trabajadores de la limpieza de Motril anunciaron hace casi dos semanas la convocatoria de huelga, tras la celebración de una asamblea, en la que todas las centrales sindicales (CC OO y CSI-F, CGT, SAT y TAL y TAL ) excepto UGT estuvieron de acuerdo en secundar el paro. Explicaron entonces que hasta octubre del año pasado la integración de la plantilla de la antigua Limdeco en el Ayuntamiento marchaba bien, pero que desde entonces todo ha empezado a complicarse.

Entre los incumplimientos de los que acusan al Ayuntamiento está la no aplicación en las nóminas de este año de la subida salarial que se contemplaba en la tabla aprobada en 2014. Ni en enero ni en febrero han cobrado más, algo que los representantes sindicales no entienden, porque el año pasado sí se hizo. El consistorio, explica, tiene que ir aplicando un incremento progresivo hasta 2020, tal y como se acordó en su día.

También critica que haya empleados que están trabajando seis días a la semana, cuando lo acordado es que fueran cinco. Y se preguntan qué ha pasado con la reducción del servicio de los domingos que nunca ha llegado a aplicarse. Y dicen que no tienen las mismas compensaciones que el resto de trabajadores municipales o que lleven cerca de un año sin recibir ropa nueva para desempeñar sus funciones.