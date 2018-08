El Ayuntamiento de Salobreña reconoce la escasez de policías La alcaldesa asegura, eso sí, que ha habido una manipulación con la manifestación R. A. SALOBREÑA Martes, 21 agosto 2018, 01:36

El Ayuntamiento de Salobreña reconoce que la situación de la Policía Local «es complicada» y que hay escasez de personal. Así lo reconoció ayer la alcaldesa del municipio, María Eugenia Rufino, después de que un grupo de agentes se manifestara el viernes pidiendo la destitución del jefe de la Policía. No obstante, Rufino consideró que esta concentración fue «una clara manipulación» y aseguró que en ningún momento ha habido ruptura del diálogo.

La alcaldesa dijo que tampoco entiende que se ponga el foco en el jefe, ya que consideró que las cuestiones que reclaman nada tienen que ver con su dirección. «Nuestra voluntad es seguir trabajando, dialogando e intentando dar respuesta a las necesidades de la policía local, pero sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos», apuntó.

Rufino explicó que la plantilla consta de 30 agentes, pero solo 15 están en activo y dijo que el problema se agrava en la época estival porque se triplica la población. «Estamos trabajando para solucionarlo», dejó claro.

Respecto a las acusaciones vertidas por los agentes, la regidora aseguró que no es cierto que no se haya atendido sus reivindicaciones o que los coches no tengan pasada la ITV. «Es más en estos momentos, una vez aprobados el presupuesto municipal, se dotará al cuerpo de dos vehículos nuevos perfectamente equipados», anunció.

«Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la negociación y si las relaciones se han deteriorado en los últimos meses se debe a otras cuestiones de carácter personal o salarial que no están contando», aseveró la alcaldes. «Lo importante es que se preste el servicio en las mejores condiciones; algo que también es una responsabilidad de los agentes», apostilló.

«Solo cinco agentes están sacando el verano adelante mientras que otros ponen trabas para el desarrollo del servicio con normalidad», lamentó la alcaldesa, que reiteró que ella siempre ha estado abierta al diálogo para solucionar cualquier cuestión.