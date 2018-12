El Ayuntamiento de Motril solo ha logrado que se regularicen 140 de los más de dos mil cortijos ilegales

Durante años, tener un cortijo en suelo no urbanizable con 'menos papeles que una liebre' fue de lo más normal en el término municipal Motril. Los conocidos como 'comechotos'– cortijos para pasar el fin de semana en el campo– proliferaron al calor del abandono de los terrenos de cultivo y experimentaron un auténtico boom en las décadas de los noventa y dos mil en el municipio motrileño. Los propietarios de terrenos fueron levantando edificaciones en suelo no urbanizable –desde pequeñas casetas hasta chalets los más osados– y a día de hoy desde el Ayuntamiento calculan que hay más de dos mil construcciones sin papeles que se encuentran en un limbo legal. Llevan años ahí, sus expedientes sancionadores están prescritos en la mayoría de los casos y por lo tanto ya no se pueden multar ni derribar, pero tampoco son legales por lo que no pueden escriturarse, obtener luz o agua potable o, por ejemplo, obtener una licencia de obra para acometer cualquier reforma.

En el año 2013, la Junta Andalucía abría la puerta a la regularización de estos cortijos irregulares través de un decreto y el Ayuntamiento de Motril –entonces gobernado por el PP– aprovechó la norma para plasmarla en una ordenanza tratar de sacar de la clandestinidad estas edificaciones y de paso recaudar las tasas de regularización y demás impuestos que sus propietarios no estaban pagando.

La ordenanza de 2013, permitía legalizar edificaciones no construidas en zonas de especial protección y con el expediente sancionador prescrito, por lo tanto construidas antes de 2008.

El procedimiento de regularización de cortijos generó una gran expectación. El Ayuntamiento organizó reuniones informativas con los propietarios y habilitó una oficina especial con técnicos especializados para tramitar los expedientes de regulación. Sin embargo ese entusiasmo inicial no se ha plasmado en una regularización masiva. En seis años sólo han regularizado su situación 140 de los más de dos mil cortijos ilegales. Ni un 7%.

Desde el año 2013, los propietarios de cortijos fuera de ordenación han presentado un total de 281 expedientes, de los que 179 están resueltos y 140 han llegado a buen puerto, obteniendo su licencia que le da la bendición legal.

Atascados

El resto expedientes presentados siguen técnicamente 'retenidos' porque no han superado el proceso, o bien les falta documentación o se han atascado en alguno de los requisitos del procedimiento. El proceso de regularización marcha así a ritmo lento pero el teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Motril, Antonio Escámez (PA) es positivo y cree al final los propietarios irán afrontando este proceso por su seguridad jurídica. «Efectivamente son pocos los que se han regularizado para los más de dos mil que existen, pero poco a poco van llegando al Ayuntamiento. La mayoría de la gente espera y solicitan la regularización cuando se ven obligado porque quieren venderlo o meter la luz, por ejemplo. Cuando necesiten arreglar el techo o contruir un baño irán viniendo», apunta Escámez.

El primer año de la regularización, 2013, fue el más fructífero, con 101 propietarios que afrontaron el proceso. Ese año se legalizaron 79 cortijos. A partir de ahí, el ritmo de presentación de expedientes ha ido bajando, hasta las 13 solicitudes de este año 2018, de las que solo cuatro han tenido éxito y han logrado los papeles del cortijo.

Escámez es un firme defensor de la regularización de cortijos y no cree que haya generado un efecto llamada que invite a otros a incumplir la ley. «Si se pilla ahora un nuevo cortijo ilegal se le abre expediente y se traslada a la justicia. La ley está para cumplirla. Pero los que llevan ahí 20 años... ¿de qué sirve tirarlos? Hay que darles seguridad jurídica», sentencia.