Motril se plantará para que no se toque la arena de Poniente para regenerar Playa Granada Hace menos de un mes un temporal volvió a comerse la playa / JAVIER MARTÍN El gobierno municipal s encargará de arreglar el escalón antes de Semana Santa y Costas será la responsable de llevar más arena antes de que llegue el verano REBECA ALCÁNTARA Motril Jueves, 13 diciembre 2018, 01:16

La regeneración de Playa Granada no se hará con arena de Playa Poniente. Al menos eso es lo que va a demandar el Ayuntamiento de Motril a Costas, que es el responsable de esta actuación. Esta fue una de las principales conclusiones de la reunión que mantuvieron ayer los vecinos de Playa Granada y el gobierno local. Antes de que llegue el verano Costas habrá arreglado la zona, aunque no se ha precisado cómo se hará. Así lo explicó el presidente de la asociación vecinal Rafael García Luján, que dijo que a ellos les hubiera gustado que el arreglo se hubiese hecho antes de Semana Santa, para que la playa estuviera en condiciones óptimas para la llegada de los primeros visitantes. No obstante, se mostraron satisfechos con las intenciones del consistorio.

García Luján indicó, además, que antes de que llegue Semana Santa el consistorio local se ha comprometido a arreglar el escalón, esto con medios municipales. Se trata de una intervención para aplanar la zona y resolver al menos esa parte del problema.

El presidente de la asociación vecinal apuntó, asimismo, que desde el Ayuntamiento les explicaron que Costas no interviene en la regeneración de playas hasta que el verano está más cerca para evitar que pueda venir un temporal y volver a tragarse la arena.

Sobre cómo se hará este aporte de arena, dijo que hay varias vías, pero que será la Dirección General de Costas la que tenga que elegir cuál es la más adecuada

Los espigones

El otro tema en torno a este problema es el de los espigones. García Luján dijo que según la información que le transmitieron desde el gobierno local aún no se ha redactado ningún proyecto. En los próximos días está prevista una reunión entre Costas y el Ayuntamiento, después habrá un segundo encuentro al que también acudirán otros estamentos interesados en el tema como asociaciones de vecinos o empresarios de la zona. Entre todos tratarán de buscar la mejor opción para acabar con un problema que les preocupa desde hace mucho tiempo.

No obstante, el presidente de la asociación de vecinos de Playa Granada dijo que es consciente de que los plazos para ver el espigón construido no van a ser cortos. Señaló que primero tendría que licitarse la redacción del proyecto, para lo que haría falta una inversión de en torno a los 300.000 euros. Esto, apuntó, con suerte podría estar listo para el próximo año. Después, llegaría el momento de la adjudicación y ejecución de la obra. El horizonte, consideró, todavía es lejano.

García Luján aseguró que es importante que se logre que Playa Granada esté en condiciones óptimas siempre si se pretende atraer visitantes y convertirse en un referente para los visitantes de la Costa Tropical. Si los turistas se encuentran con un escalón entre su hotel y la playa difícilmente estarán contentos.

Hay que recordar que hace menos de un mes un temporal volvió a sacar una vez más el polémico escalón que se genera cada vez que el mar se traga la arena. El pasado verano se habían echado 200.000 metros cúbicos de áridos en esta zona para protegerla de las olas. Sin embargo, no sirvió, a pesar de que fue necesaria una inversión de 600.000 euros. Este año volverán a regenerar la playa antes del periodo estival.-