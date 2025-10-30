El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril

La amenaza del avispón oriental (Vespa orientalis) ya ha llegado también a la provincia de Granada. Durante una inspección rutinaria del programa de vigilancia del ... escarabajo de la ambrosía (Euwallacea fornicatus), un técnico del Departamento de Sanidad Vegetal ha localizado en una finca de aguacates de Motril el primer ejemplar confirmado de esta especie exótica invasora en la provincia.

El hallazgo, que se considera el «primer registro oficial» de la especie en Granada, fue realizado por el biólogo Ignacio Henares Civantos, asesor técnico del Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Henares identificó el insecto tras encontrarlo en una de las trampas instaladas dentro del programa de control fitosanitario.

El avispón oriental ya estaba presente en Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén y Almería. «Éramos la única provincia andaluza en la que no se había confirmado ningún ejemplar», explica Henares.

El avispón oriental es una especie originaria de Asia occidental, especialmente de zonas del Cáucaso, Oriente Medio y la península Arábiga. En Europa, fue detectado por primera vez en Italia en 2010, y en España, en Algeciras en 2018. Desde entonces, su expansión ha sido constante y rápida por toda Andalucía.

El insecto mide entre 17 y 21 milímetros, aunque las reinas pueden alcanzar hasta 27 milímetros. Se distingue por su cabeza y tórax de color marrón rojizo, su abdomen con dos bandas amarillas intensas y dos puntos negros, y una característica «máscara» amarilla en la cara.

En la finca no se han observado daños visibles, pero los técnicos advierten que si la especie se establece en la zona, podría expandirse hacia otras explotaciones agrícolas de la Costa.

Presente en estructuras urbanas

Según comenta, el avispón oriental prefiere construir sus nidos en el suelo o en estructuras urbanas: huecos de paredes, tejados, desvanes, almacenes o incluso jardines. Este comportamiento incrementa el riesgo de contacto con las personas.

El impacto del avispón oriental es múltiple. Por un lado, representa una amenaza para la salud pública, ya que su picadura es dolorosa y potencialmente peligrosa, especialmente para las personas alérgicas, pudiendo causar reacciones graves e incluso anafilaxia.

«Es un insecto que puede vivir muy cerca del ser humano, en entornos urbanos o costeros, donde hay agua, piscinas o zonas ajardinadas. El riesgo de picadura aumenta en verano, cuando las colonias están más activas», explica el técnico. Las autoridades sanitarias recomiendan no acercarse ni intentar destruir nidos, ya que el insecto es muy territorial y puede atacar en grupo.

El segundo gran problema es el impacto en la apicultura. El avispón oriental es un depredador natural de las abejas. Durante la etapa de cría, las obreras cazan abejas adultas para alimentar a sus larvas con proteínas. Esto provoca una reducción significativa de las poblaciones de abejas melíferas y, en consecuencia, una disminución de la producción de miel y de la polinización natural de los cultivos.

El avispón oriental también puede afectar a la agricultura, ya que se alimenta de frutas maduras como mangos, higos, uvas o melocotones. Al picarlas, las daña y las deja inservibles para la venta, lo que supone un perjuicio económico para los productores.

En caso de detectar un avispón de grandes dimensiones o un nido sospechoso, se debe notificar inmediatamente al Ayuntamiento, al Servicio de Sanidad Vegetal o a las autoridades ambientales competentes.