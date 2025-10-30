Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Avispoón oriental localizado por Ignacio Henares. Ignacio Henares

El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril

Amenaza a las abejas, provoca picaduras dolorosas y puede causar pérdidas en cultivos como el mango

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:35

Comenta

La amenaza del avispón oriental (Vespa orientalis) ya ha llegado también a la provincia de Granada. Durante una inspección rutinaria del programa de vigilancia del ... escarabajo de la ambrosía (Euwallacea fornicatus), un técnico del Departamento de Sanidad Vegetal ha localizado en una finca de aguacates de Motril el primer ejemplar confirmado de esta especie exótica invasora en la provincia.

