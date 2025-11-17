Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reparación del viaducto de Rules en la A-44. Ideal

La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto

A partir del viernes 21 de noviembre, desde las 13.00 horas, se reabrirá completamente la circulación entre los kilómetros 165 y 175 de la autovía

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:36

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a restituir el tráfico en la A-44 una vez completados los principales trabajos de reparación del ... Viaducto de Rules, a la altura del punto kilométrico 171 de dicha autovía, en la provincia de Granada. Estas obras cuentan con un presupuesto vigente de 29,2 millones de euros (IVA incluido).

