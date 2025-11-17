La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a restituir el tráfico en la A-44 una vez completados los principales trabajos de reparación del ... Viaducto de Rules, a la altura del punto kilométrico 171 de dicha autovía, en la provincia de Granada. Estas obras cuentan con un presupuesto vigente de 29,2 millones de euros (IVA incluido).

Gracias al buen avance de las actuaciones, previsiblemente a partir del viernes 21 de noviembre, desde las 13:00 horas, se reabrirá completamente la circulación entre los kilómetros 165 y 175 de la autovía A-44. Así, no se producirán restricciones al tráfico durante los períodos de mayores desplazamientos, como el puente Nacional de la Inmaculada, así como las Navidades y sus vísperas.

Desde el pasado mes de septiembre se están ejecutando las obras de reparación del Viaducto de Rules, el cual había sufrido daños debido un proceso de inestabilidad de la ladera sur del embalse de Rules. Para garantizar la seguridad de los trabajadores en las obras y de los usuarios de la autovía, se produjo el corte total de la autovía A-44 en este ese tramo de diez kilómetros.

Cortes de la autovía A-44 a la altura del viaducto de Rules El plazo previsto del desvío es desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025 Desvío obligatorio Carretera cortada La circulación se desviará a la N323 por la salida 167 A44 Granada Desvío Motril Viaducto del Embalse de Rules que se encuentra dañado A44 N323 Presa de Rules A346 Desvío N323 A44 Si se viene de Motril por la A44 el desvío se produce en la salida 175 para incorporarse a la A346 para conectar con la N323 Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible CARLOS J. VALDEMOROS

Con el fin de reducir al mínimo las afecciones al tráfico, durante este periodo se ha reforzado el equipo humano y material, estableciendo turnos continuos de 24 horas, incluidos fines de semana.

Así pues, ante el buen avance de las actuaciones, la previsión actual para la reapertura de la A-44 a la circulación es el viernes 21 de noviembre. No obstante, en función de las condiciones meteorológicas se contemplará la posibilidad de adelantar la apertura.

Próximos trabajos tras fechas navideñas

Una vez finalizadas las fechas navideñas, desde el día 13 de enero hasta el 27 de febrero será necesario cortar la autovía A-44 entre el enlace 167 (Izbor) y el enlace 175 (Vélez de Benaudalla, Órgiva).

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

• Itinerario alternativo sentido Motril (Granada): El tráfico será desviado obligatoriamente por la carretera nacional N-323 en el enlace 167 de la autovía A-44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. El tráfico en este sentido tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, adaptándose la glorieta del enlace 167 para que así sea. En el punto kilométrico 175,150 se abandonará la carretera N-323 para tomar la carretera autonómica A346 para conectar la A-44 en su punto kilométrico 177,700, si bien se tendrá la opción de seguir utilizando la carretera N-323 si así se desea.

• Itinerario alternativo sentido Granada: El tráfico será desviado obligatoriamente por la carretera nacional N-323 en el enlace 175 de la autovía A-44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. A continuación, se tomará la carretera autonómica A-346 para conectar con la N-323 en su punto kilométrico 175,150. A partir de este punto se mantendrán siempre dos carriles de subida hasta conectar nuevamente con la autovía A-44 en su punto kilométrico 166,200. Al igual que en el sentido Motril, se tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, incluido el paso por la glorieta del enlace 167.

Las actuaciones realizadas desde el comienzo de los trabajos han sido las siguientes:

- Adecuación de los accesos a la zona de trabajos.

- Investigaciones geotécnicas en el entorno de la cimentación y la ladera.

- Instalación de una red de inclinómetros para la auscultación de la ladera.

- Auscultación topográfica general del viaducto, con especial atención a la pila 4 y al estribo 2.

- Recrecido en altura de la plataforma de trabajo con el fin de garantizar la continuidad de la ejecución de los pilotes independientemente del nivel del embalse.

- Ejecución de los pilotes y la viga de atado de la pantalla de protección de las pilas 4 y 5 y del estribo 2 (sur).

- Ejecución de los pilotes, el encepado y fuste de la nueva pila 5.

En concreto, entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2026, se llevarán a cabo los trabajos de colocación de los nuevos apoyos y transferencia de cargas desde la actual pila 4 a la nueva pila 5, así como trabajos en los estribos norte y sur, aglomerado y juntas de dilatación.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 102,38 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Granada. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.