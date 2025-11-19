Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tramo que estaba cortado al tráfico en la A-44 por las obras en Rules. Javier Martín

La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada

Aunque el Ministerio de Transportes anunció su reapertura para este viernes, los conductores se han encontrado con que ya pueden pasar por el tramo del viaducto de Rules hacia la capital

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

La autovía de la Costa Tropical ha reabierto antes de tiempo y ya se puede circular por el tramo del viaducto de Rules sentido ... Granada. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este lunes que se restablecería completamente el paso entre los kilómetros 165 y 175 a partir del viernes, pero los conductores se han encontrado esta tarde con que ya pueden circular por la parte que se encontraba en obras desde principios de septiembre, al menos, de camino a la capital. Por el momento, la Subdelegación del Gobierno no ha confirmado si finalmente se abrirá al completo este jueves.

