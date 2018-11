El aumento de las ventas de los últimos años mantiene a flote a la cofradía de pescadores La cofradía cuenta actualmente con 30 barcos asociados / JAVIER MARTÍN La Cámara de Cuentas de Andalucía habla de posibles problemas de liquidez, pero la cofradía asegura que el incremento de las descargas mitiga las dificultades financieras REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Viernes, 2 noviembre 2018, 01:04

El último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (los datos que maneja son del ejercicio 2015), que analiza las finanzas de las cofradías pesqueras de Andalucía, no deja a Motril en buen lugar. El balance de maniobra es negativo para los pescadores motrileños, lo que indica que pueden producirse algunos problemas de liquidez «a corto plazo». El presidente de la cofradía, Ignacio López, reconoce que la situación no es la mejor, pero afirma que a pesar de los problemas han conseguido aumentar las ventas de pescado en los últimos años, algo clave para el mantenimiento de la entidad. El año pasado se llegó a los 5,2 millones de euros, una cantidad que están casi seguros de que superarán este ejercicio. Desde 2013 las cifras no han dejado de crecer. En 2016 se vendieron 4 millones de euros, frente a los 5,2 del año siguiente.

El presidente de la cofradía reconoce que son conscientes de la situación que refleja el estudio de la Cámara de Cuentas y que también saben que hay ciertos peligros. Sin embargo, deja claro que el esfuerzo de todos los miembros de esta entidad está sirviendo para que pueda seguir adelante con su labor.

En el informe, el organismo andaluz apunta que los datos que se desprenden de la situación económica-financiera de la cofradía de Motril, así como la de Carboneras y Conil de la Frontera y Motril aconsejan un análisis particularizado, ya que reflejan un fondo de maniobra negativo. En el caso de Conil de la Frontera va más allá y señala que ésta presenta riesgo de insolvencia patrimonial, al acumular resultados negativos de los ejercicios 2004 a 2014.

Ignacio López explica que mientras que otras cofradías reciben dinero público, en el caso de la de Motril esto no es así. Precisa que el dinero que obtiene llega de la venta de pescado que hacen los integrantes. En concreto, los barcos asociados dan a la cofradía un 1% de lo que venden. De ahí, la importancia del incremento en las ventas que se ha registrado en los últimos años.

Para entender esta realidad, afirma Ignacio López, hay que echar la vista atrás en el tiempo más de una década. En 2006 en Motril se contaba con una flota importante de barcos, que en los años siguientes se va reduciendo hasta en un 60%. Actualmente cuentan con treinta embarcaciones asociadas, una cifra baja. Asegura que los ingresos se han ido reduciendo de forma considerable, pero dice que no ha sucedido lo mismo con los gastos. Por eso en la cuenta de resultados, la cifra final sale en negativo.

A pesar de que los informes no sean del todo alentadores, el presidente de la cofradía de pescadores motrileña pone el acento en el punto positivo. Afirma que desde hace cuatro años se está trabajando de forma intensa para que la flota tenga unos ingresos dignos que y para conseguir que la cofradía salga adelante y las cuentas vayan mejorando. Resalta el incremento de las descargas de pescado que se ha producido desde el 2015, año al que hace referencia el informe de la Cámara de Cuentas, y dice que gracias a esta subida «los ingresos no están tan mal», lo que tampoco quiere decir que la cosa vaya del todo bien.

«Estamos reaccionando para evitar que ese peligro del que habla el informe de la Cámara de Cuentas se vuelva real. Pero no podemos olvidar que la cofradía llevaba muchos años con problemas, que eso no es una cosa de ahora», precisa. Recuerda que la entidad tenía, por ejemplo una importante deuda con la Autoridad Portuaria de Motril, y afirma que gracias al esfuerzo de todos los asociados se ha conseguido pagar ya la parte de capital, aunque aún quedan por devolver los intereses.

El presidente de la cofradía es optimista, a pesar de las dificultades, y de todos los varapalos que ha sufrido el sector en los últimos años. Insiste en que está convencido de que este año las ventas de pescado serán aún mejores que el año pasado y que poco a poco podrán alegrar esos problemas de liquidez que amenazan a la entidad. Señala, además, que ha habido momentos mucho peores, en los que el riesgo para esta cofradía era bastante mayor.

Reconoce que hay otras cofradías que cuentan con más liquidez, aunque también apunta que las hay que cuenta con más ayudas económicas públicas. En cualquier caso, resalta que en el caso de Motril, con mucho esfuerzo, van saliendo adelante con sus propios medios y se muestra seguro de que superarán estas dificultades. Insiste en que a pesar de la reducción de la flota han sabido hacer frente a este descenso y resalta el trabajo de todos los asociados para aumentar año a año las descargas.

El objetivo de la cofradía es continuar esforzándose para capear el temporal. Los pescadores siguen, además, con los problemas de la pesca de arrastre en el horizonte, pero con ganas de mantenerse a flote.

Hay que recordar que este mismo verano, el presidente de la cofradía motrileña consideraba que la regulación de este tipo de pesca tenía que «obligar a todos» y que hasta ahora la mayor reducción la ha venido sufriendo Andalucía. Pedía entonces un equilibrio y una regulación que sea eficaz y que tenga en cuenta lo que se ha venido haciendo hasta ahora.