Arrolla a una furgoneta y se da a la fuga en la A-44, a la altura del Suspiro del Moro La furgoneta de la víctima presenta daños en su parte lateral. / Ideal La Guardia Civil busca al responsable del accidente que conducía un BMW negro MARÍA ESCÁMEZ Lunes, 9 julio 2018, 13:54

Un hombre ha denunciado que fue arrollado por un vehículo en la autovía A-44, a la altura del Suspiro del Moro, y que el conductor de ese coche se dio a la fuga sin pararse a ver qué había ocurrido. José Miguel Sánchez, que viajaba con su pareja, vio cómo el conductor se dio a la fuga inmediatamente después de producirse el accidente. José Miguel ha utilizado su perfil personal de Facebook para tratar de localizar, mediante testigos, quién golpeó su furgoneta.

«Ni frenó, ni hizo el amago de pararse», cuenta la víctima que recuerda el suceso con horror. Él circulaba por el carril derecho de la autovía, dirección la Costa, cuando de repente un BMW negro colisionó con la parte lateral de su vehículo. Tras recuperarse y encender las luces de emergencia, la víctima bajó de su furgoneta y no tuvo tiempo de reaccionar cuando el conductor del otro vehículo daba un volantazo y desaparecia de la escena.

La víctima no presenta lesiones de gravedad, pero el choque lateral le hizo impactar contra el cristal de su coche, provocándole daños en dos vértebras y siendo inmovilizado, posteriormente, con un collar cervical. La pintura, la rueda reventada y el eje de la rueda trasera hundida son algunos de los daños materiales que ha sufrido el turismo de la víctima ante el siniestro, del que ahora el seguro no se hace cargo por no haber podido interceptar la matrícula del coche que huyó.

La Guardia Civil acudió al lugar de los hechos y llevó a cabo una búsqueda sin resultados. La colaboración es importante para poder encontrar al responsable, que aún se encuentra en paradero desconocido.