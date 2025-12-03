Arden dos vehículos de madrugada en Almuñécar

La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almuñécar, María del Carmen Martín Orce, ha informado de una intervención realizada esta madrugada por la Policía ... Local y los Bomberos tras declararse un incendio que ha afectado a dos vehículos estacionados en la calle Ganivet, en las inmediaciones del Mesón Gala, en el barrio de Fígares.

Según consta en el parte policial, el aviso se ha recibido a las 04:55 horas. De inmediato se han desplazado los agentes y el servicio de extinción de incendios. Martín Orce ha puesto en valor «la respuesta inmediata y coordinada de los efectivos municipales», destacando que «la rápida intervención ha permitido sofocar el fuego antes de que ocasionara daños de mayor gravedad, especialmente en la zona ajardinada y en las viviendas colindantes».

Según el informe, uno de los turismos ha quedado prácticamente calcinado y el otro ha sufrido daños en el lateral derecho. Asimismo, las llamas han afectado parcialmente a un área ajardinada próxima, por eso todo el perímetro ha quedado asegurado tras las labores de extinción.

En este sentido, la responsable municipal ha subrayado «la importancia de la vigilancia constante y la pronta actuación de los cuerpos de seguridad para garantizar la protección del vecindario», tras confirmar que ya se han iniciado los procedimientos habituales para esclarecer las causas del suceso.

El operativo ha permanecido activo hasta las 05:31 horas, una vez que se ha recuperado la normalidad en la zona tras la intervención de los agentes del turno de noche.