Incendio de dos vehículos en el barrio de Fígares de Almuñécar. Ideal

Arden dos vehículos de madrugada en Almuñécar

Las llamas han afectado parcialmente a un área ajardinada próxima

C. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:41

Comenta

La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almuñécar, María del Carmen Martín Orce, ha informado de una intervención realizada esta madrugada por la Policía ... Local y los Bomberos tras declararse un incendio que ha afectado a dos vehículos estacionados en la calle Ganivet, en las inmediaciones del Mesón Gala, en el barrio de Fígares.

