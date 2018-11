Aparecen pintadas contra VOX en Almuñécar La pintada que ha aparecido en hoy en el municipio sexitano / IDEAL La formación lamenta la falta de tolerancia REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 27 noviembre 2018, 12:53

VOX Almuñécar-La Herradrua ha denunciado hoy la aparición en el municpio sexitano de pintadas en las que increpan a la formación y se le insta a abandonar el pueblo. «Queremos expresar nuestra repulsa ante tal acto de desagravio. No entendemos que un ideal político sea motivo para desear tal afrenta, ¿acaso en democracia esto es oportuno? ¿ Acaso esta serie de pintadas son tolerantes con quien no piensa igual que tú? En los tiempos que corren, por lo visto, todo se permite, y en realidad el sentido común dice que no es así», han lamentado.

«Este tipo de personas o grupos, lo que no saben es que nos hacen más fuertes para demostrar que desde VOX sabemos hacer las cosas bien y que cada vez somos más. Solo decimos y proponemos lo que la gente realmente piensa y no todo el mundo se atreve a decir. No somos políticos profesionales, somos trabajadores que queremos ver a nuestra querida Almuñécar en lo más alto», han asegurado.

Desde VOX aconsejan a las personas que han hecho las pintadas que se instruyan acerca de lo que es el fascismo, que nada tiene que ver con VOX. «Nos ponemos a su disposición para que si lo estiman conveniente se acerquen a nosotros y escuchen nuestras propuestas que seguro que se irán sorprendidos y nos terminan votando».