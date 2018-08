Los ángeles de la guarda con sonrisa y sin sueldo JAVIER MARTÍN Los voluntarios de Protección Civil de Motril pasan la noche asistiendo a la gente, ya sea en la playa o en la feria, ayudando en situaciones delicadas y al pie de una ambulancia. Todo su tiempo a cambio de un bocadillo y de las 'gracias' del que se siente ayudado. Una 'profesión' de riesgo, por vocación LAURA UBAGO MOTRIL Lunes, 27 agosto 2018, 02:11

Paco Peñalver tenía una melena larga, de rockero, que recogía en una coleta cuando había que currar y ponerse serios. Ahora se la ha cortado y con menos pelo resaltan más sus ojos azules con ganas de comerse lo que pasa y tal vez el mundo. Paco tuvo un ictus y mientras estaba en la cama del hospital pensaba en qué estarían haciendo en ese momento sus compañeros de Protección Civil. Y tenía muchas ganas de regresar. «Me tengo que poner bien para volver a salir con ellos», se decía a sí mismo en ese impulso que necesita una recuperación física. Y ahora, bastante tiempo después, este hombre que empezó de voluntario de Protección Civil cuando era un chaval e imitaba a sus hermanos, volvió a la pasada feria de Motril para estar una noche de servicio, con las mismas ganas que antes, aumentadas por ese tiempo que estuvo de retirada. Y ahí también estaba su esposa, Mari Ángeles Heredia, a la que también le picó el 'gusanillo' de ayudar a los demás y que supo seguir los pasos de Paco y pasar un sábado noche enganchados a esa sensación de sentirse bien con lo que uno ha hecho. En vez de unas copas o sofá, echaron una noche de curro en una ambulancia paliando las consecuencias de las copas que se habían tomado otros.

Y allí estaban en esa noche en guardia junto a Manuel, que es el voluntario más mayor de la agrupación de Motril y al que le brilla un pequeño pendiente en la oreja, que refleja su espíritu joven y su esencia, una personalidad que se desborda a raudales y es una mano en el hombro de una señora que, en esa noche en que IDEAL los pudo acompañar -en plena feria-, estaba sufriendo un ataque de ansiedad. «No le digas más cosas, que está muy nerviosa, ¿no lo ves?», y Manuel, en esa puerta de feria atiborrada de luces y ruido y caos, acariciaba a la nieta que era pequeña y lloraba, y apaciguaba los ánimos encendidos de ese conflicto. Es técnico sanitario en una ambulancia. Y técnico sanitario gratis en Protección Civil. Y hay días que hace doblete y trabaja igual por dinero que por sonrisas. Y para sonrisa la suya, que no cabría en esta página. Y también está Fran, el más joven de todos con 18 años, con un tatuaje que le coge el brazo y cenando en la feria una pizza sin queso -todos se ríen porque es como un jardín sin flores-, con el uniforme de ayudar y a veces de empalmada, porque entra a trabajar a las seis de la mañana.

Y todos, Paco, Mari Ángeles, Manuel, José Bruno, Antonio Manuel, Francisco Antonio, Antonio José -Fortes- y José Francisco estaban allí, echando su noche en aportar seguridad al que se divierte, en ayudar al que se pierde, en levantar las piernas al que se marea o en trasladar en ambulancia a alguien a quien le falla el marcapasos o que ha entrado en parada, en una situación tensa, a vida o muerte, jugándose el tipo por nada. O por todo. «Es una forma de vivir... voluntario, hay que nacer», resume Paco Peñalver, que es el jefe de la agrupación y que dirige con la mirada a un equipo que pasa de la risa fácil a la seriedad más absoluta si aparece un problema.

Esta noche toca custodiar la feria de Motril, con su ambulancia, y con otra UVI móvil de la empresa Emergencias Sanitarias, con Pepe, Yolanda y Antonio, que también son ya de la familia de Protección Civil.

Y allí, a los mandos de la nave, estaba Ramón Mesa, de 24 años, pero bastantes más de cabeza, de responsabilidad y de implicación. Es el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Motril, apoyado con la teniente de alcalde de este área, Mari Ángeles Escámez, que ha dado vida a la agrupación y le ha renovado los medios para que puedan trabajar bien y ayudar a los motrileños en apuros. Lo de Ramón también es vocacional. Carismático, se pasa la noche hablando con la gente, tratando con unos y con otros, animando a los suyos y es el encargado esta noche de ir a por la cena, lo que van a cobrar por los servicios. Así que aparece con la pizza sin queso de Fran y algunos 'pepipollos' para su gente. Y empiezan a currar. Vienen de hacer la asistencia en los toros y allí están en la entrada de la feria, a porta gayola, sin saber lo que vendrá. A Ramón le suena el walkie mientras está revisando la seguridad del concierto. El personal de seguridad de una caseta ha sacado a dos menores que estaban cogiendo cosas que no eran suyas, digámoslo así. Y como la Policía en ese momento está en otra asistencia, le dejan allí a los dos chavales a Manuel, que consigue retenerlos hasta que llegan los agentes, minutos después. Unos momentos de tensión en los que hay que tener firmeza. Ramón va a sacar al cantante que actúa esa noche, Demarco, por un camino poco conocido hasta coger la carretera en busca de su hotel. Se monta en el coche de Protección Civil y ve que otro vehículo sigue al del artista comprometiendo su seguridad. Ramón se mete por medio con su vehículo y no se lo piensa. «Podría haberme dado media vuelta. Pero me gusta hacer las cosas bien». No conocen otra fórmula.