Almuñécar-La Herradura se promocionará ante más de un millón de personas en Londres durante la World Travel Market 2025 El Patronato de Turismo llevará a cabo a comienzos de noviembre una gran campaña promocional que incluirá proyecciones en Leicester Square y Victoria Station y difusión en medios británicos de referencia

El Patronato de Turismo de Almuñécar-La Herradura pondrá en marcha a comienzos de noviembre una ambiciosa campaña de promoción internacional en Londres, coincidiendo con la celebración de la World Travel Market (WTM 2025), una de las principales ferias turísticas del mundo. Esta acción estratégica tiene como objetivo reforzar la presencia del destino en el mercado británico, principal emisor de turismo internacional hacia el municipio, y potenciar su imagen como destino mediterráneo auténtico, sostenible y de calidad.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que «esta campaña representa un salto cualitativo en nuestra estrategia de promoción internacional. Almuñécar-La Herradura se proyecta en los espacios más emblemáticos de Londres, mostrando su identidad mediterránea, su riqueza natural y su hospitalidad, todo ello con un mensaje claro: somos un destino que conjuga sol, cultura, sostenibilidad y calidad de vida» -ha subrayado Ruiz Joya.

Por su parte, la concejala delegada de Turismo, Beatriz González Orce, ha señalado que «estas acciones refuerzan el posicionamiento de Almuñécar-La Herradura como un destino moderno y competitivo, capaz de atraer al visitante británico a través de una imagen fresca, cosmopolita y auténtica. La coincidencia con la WTM multiplica su impacto mediático y profesional» -ha manifestado González Orce.

El plan promocional incluye dos intervenciones de gran visibilidad en emplazamientos icónicos del centro de Londres. Por un lado, la acción «TubeScreen – Victoria Station», de alto impacto en el sistema de transporte metropolitano londinense, se desarrollará del 3 al 6 de noviembre, coincidiendo con la feria. Durante cuatro días, 58 pantallas digitales de alta definición situadas a lo largo de las escaleras mecánicas de Victoria Station emitirán de forma continua el spot promocional de Almuñécar-La Herradura, con más de 334.000 emisiones y un alcance potencial de hasta 600.000 personas.

Esta estación, una de las más transitadas de Londres con más de 80 millones de pasajeros anuales, constituye un punto estratégico de comunicación urbana y ferroviaria. Además, embajadores de marca ofrecerán información turística y material promocional al público, reforzando el componente experiencial de la acción.

La segunda intervención tendrá lugar en Leicester Square – The Premiere, en pleno corazón del West End londinense, donde durante cuatro días se proyectará de forma continua un anuncio promocional de diez segundos cada minuto en dos pantallas gigantes de 63 metros cuadrados, alcanzando un impacto visual estimado de más de 400.000 personas. La acción se complementará con la presencia de un equipo de tres embajadores turísticos que distribuirán folletos informativos y artículos promocionales, reforzando la visibilidad del destino y el recuerdo de marca.

De manera paralela, el Patronato de Turismo desarrollará una campaña de apoyo en medios de comunicación del Reino Unido, con inserciones en el suplemento especial WTM de Sur in English y en el diario City AM, primer periódico gratuito especializado en información económica, empresarial y de estilo de vida en Londres. Este medio alcanza una difusión diaria de 67.000 ejemplares, distribuidos en más de 700 estaciones de metro y tren y en 1.600 oficinas de la City y Canary Wharf, lo que garantiza una cobertura directa sobre el público profesional y urbano de la capital británica.

Según los datos del Patronato de Turismo, durante el año 2024 más de 22.000 visitantes británicos viajaron a Almuñécar-La Herradura, lo que representa un 14,69% del total de turistas internacionales. El mercado británico continúa mostrando un crecimiento sostenido en número de visitantes y pernoctaciones, consolidándose como un pilar esencial en la internacionalización del destino.

La campaña se enmarca en la línea de internacionalización del Plan de Promoción Turística 2025, impulsado por el Patronato de Turismo, con el propósito de fomentar la llegada de visitantes internacionales, diversificar mercados y posicionar Almuñécar-La Herradura como destino referente en la Costa Tropical de Granada.

Tanto Ruiz Joya como González Orce han coincidido en señalar que «la proyección internacional de Almuñécar-La Herradura es fruto de una estrategia coherente, sostenida y ambiciosa, que sitúa al municipio entre los destinos más dinámicos del sur de Europa, apostando por la calidad, la sostenibilidad y la promoción inteligente» -han concluido ambos representantes municipales.

