Almuñécar–La Herradura lanza en Lyon su primera gran campaña promocional en Francia

El Patronato de Turismo de Almuñécar–La Herradura, a través de la Concejalía de Turismo, ha puesto en marcha una ambiciosa acción promocional en la ... ciudad francesa de Lyon, considerada la segunda urbe más importante del país y un centro neurálgico de cultura, innovación y gastronomía europea.

La campaña -desarrollada durante los días 11 y 12 de noviembre- constituye la primera acción de promoción directa que el Patronato de Turismo realiza en Francia, enmarcada dentro de la línea estratégica de internacionalización del destino y diversificación de mercados.

El mercado francés es uno de los principales emisores de turismo internacional hacia Almuñécar–La Herradura, representando en los últimos años cifras superiores al 30 % de los visitantes extranjeros. El turista francés se caracteriza por su alto poder adquisitivo y por su interés en la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el turismo sostenible -valores estrechamente vinculados a la identidad de Almuñécar y La Herradura-, donde el visitante encuentra un Mediterráneo auténtico, con sol, paisaje tropical, historia y hospitalidad.

La concejala de Turismo, Beatriz González Orce, ha destacado la importancia estratégica de esta acción, afirmando: «Con Lyon abrimos una nueva etapa en la promoción internacional del destino. Francia es un mercado natural para Almuñécar–La Herradura: comparte afinidad cultural, proximidad geográfica y sensibilidad por la sostenibilidad y la gastronomía de calidad. Queremos que los viajeros franceses asocien nuestro nombre con autenticidad mediterránea, con naturaleza y con sabor tropical.»

González Orce ha añadido que «esta primera campaña en Francia refleja la visión de un destino que crece, se proyecta y compite con identidad propia en el panorama europeo».

La edil de Turismo ha concluido puntualizando que «La acción de Lyon se integra dentro de la estrategia global de promoción exterior del Patronato de Turismo, que durante 2025 ha reforzado su presencia en mercados prioritarios como el británico y el escandinavo, y que ahora amplía su alcance hacia Francia con una intervención de carácter urbano, sostenible y tecnológicamente innovador».

Una acción urbana, visual y experiencial:

La acción promocional se articula mediante un vehículo publicitario móvil equipado con pantallas LED de gran formato que proyectarán de forma continua clips promocionales del destino en circuito urbano por las zonas más emblemáticas de Lyon, incluyendo Place Bellecour, Vieux Lyon, Place des Terreaux, Rue du Président Carnot, La Croix Rousse y el entorno del Auditorium-OrchestreNationale.

Durante ambas jornadas, el vehículo recorrerá las principales arterias de la ciudad en horario continuado, con contenidos audiovisuales en alta definición que muestran los atractivos naturales, patrimoniales y gastronómicos del municipio.

Además, dos embajadores de marca distribuirán material informativo y artículos promocionales en francés (flyers, postales, llaveros y bolígrafos), favoreciendo el contacto directo con el público y la interacción experiencial con el destino

Se estima que la acción alcanzará más de 300.000 impactos directos durante los dos días de ejecución, reforzando la visibilidad del destino en un entorno urbano de alta densidad peatonal y gran prestigio.

El mensaje de la campaña se apoya en los valores que definen al destino: «Autenticidad mediterránea, sostenibilidad, gastronomía tropical, patrimonio, cultura y experiencias todo el año», tal como reflejan los recientes reportajes en Club Renfe y Europa Magazine, publicaciones internacionales en las que Almuñécar–La Herradura ha consolidado su presencia mediática.