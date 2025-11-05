Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado actual del paseo de La Caletilla Ideal

Almuñécar saca a licitación el proyecto de remodelación integral del Paseo de la Caletilla

«Damos un paso que marcará, estoy convencido, un antes y un después en Almuñécar, gracias a la transformación de este lugar tan especia«, señala su alcalde

Ideal

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

Este miércoles ha salido a licitación el proyecto de remodelación integral del Paseo de la Caletilla en Almuñécar, «uno de los proyectos más esperados y ... hermosos de nuestra ciudad», tal y como lo describe el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya. «Este es uno de los paseos marítimos con más historia de nuestro municipio, enmarcado por el Castillo de San Miguel y los Peñones del Santo, donde el mar acaricia siglos de historia y vivencias marineras y turísticas».

