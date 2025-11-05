Almuñécar saca a licitación el proyecto de remodelación integral del Paseo de la Caletilla

Este miércoles ha salido a licitación el proyecto de remodelación integral del Paseo de la Caletilla en Almuñécar, «uno de los proyectos más esperados y ... hermosos de nuestra ciudad», tal y como lo describe el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya. «Este es uno de los paseos marítimos con más historia de nuestro municipio, enmarcado por el Castillo de San Miguel y los Peñones del Santo, donde el mar acaricia siglos de historia y vivencias marineras y turísticas».

Con la licitación y posterior ejecución de este paseo «damos un paso que marcará, estoy convencido, un antes y un después en Almuñécar, gracias a la transformación de este lugar tan especial, combinando en su diseño lo mejor de lo antiguo con la esencia de lo moderno, para el disfrute, la convivencia y el orgullo de quienes amamos esta tierra», afirma Ruiz Joya.

El alcalde sexitano ha querido destacar como será el nuevo pavimento inspirado en el antiguo paseo «que dibujaba conchas del mar en tonos azul blanco y gris. El nuevo muro tendrá barandillas escultóricas uniendo bancos, jardineras y miradores. La iluminación LED será escénica, convirtiendo las noches en un espectáculo de luz sobre el mar, entre palmeras flores y vegetación mediterránea que devolverán la vida y el color a este rincón, todo ello bajo estrictos criterios de sostenibilidad, accesibilidad y respeto medioambiental».

Ifografía de cómo quedará tras la remodelación Ideal

Se va a actuar sobre una superficie total de 4.300 m², entre viales, aceras y espacios peatonales, del Paseo marítimo de La Caletilla, tramo longitudinal junto al mar, con vistas al Castillo de San Miguel y a los Peñones del Santo.

El presupuesto de ejecución máximo es de 2.200.000 € (IVA incluido) y un plazo estimado de obra de 10 meses desde el acta de replanteo, además de los 3 meses para la redacción del proyecto técnico.

Juan José Ruiz Joya ha querido felicitar a vecinos y visitantes porque laCaletilla será muy pronto una «postal viva de nuestro pasado y de nuestro futuro». El ayuntamiento realizará y asumirá el coste íntegro de una obra que recuperará la belleza original del paseo, proyectándolo hacia las nuevas generaciones.Con este, cumplimos uno de nuestros compromisos, avanzando con paso firme hacia la ciudad que soñamos, porque Almuñécar está cambiando y lo está haciendo para satisfacer los deseos y necesidades de todos los que la amamos», ha concluido.

Actuaciones previstas

Se procederá a la demolición completa de pavimentos deteriorados, barandillas y mobiliario existentes, sustituyéndolo por nuevos pavimentos inspirados en la solería tradicional sexitana, con materiales duraderos y antideslizantes.

Así mismo se sustituirá el muro y barandilla actual para cambiarla por una nueva estructura que integra banco, jardinera y mirador.

Aprovechando las obras se procederá a la renovación integral de infraestructuras subterráneas: redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y drenaje moderno. Instalando canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones, un alumbrado público LED escénico, eficiente y sostenible.

Se hará un trabajo detallado en jardinería y paisajismo mediterráneo con palmeras, arbustos autóctonos y zonas verdes adaptadas al entorno costero, salpicado por un mobiliario urbano nuevo y accesible, además de un plan de gestión de residuos y control de calidad durante la ejecución.

Cacaterísticas urbanísticas

El proyecto cumple con el PGOU de Almuñécar y las normas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, incorporando criterios de eficiencia energética, economía circular y materiales sostenibles. Todo bajo una memoria ambiental y paisajística que integre la actuación con el entorno histórico del Castillo y la costa.