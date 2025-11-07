Almuñécar redescubre su legado romano en las XII Jornadas de Arqueología

El concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto Manuel García Gilabert, ha presentado las XII Jornadas de Arqueología de Almuñécar, que se ... celebrarán los días 12, 13 y 14 de noviembre en el auditorio de la Casa de la Cultura, con un programa que combina contenidos teóricos y actividades prácticas dirigidas a vecinos, investigadores y amantes del patrimonio.

Según ha explicado el edil, «estas jornadas son una cita imprescindible para todos los amantes de la historia y el patrimonio, un espacio de encuentro entre investigadores, profesionales y vecinos interesados en conocer más sobre el pasado de nuestra ciudad», destacando que el programa incluye conferencias, talleres para todos los públicos y una visita guiada al acueducto romano, además de una exposición de arte sobre el patrimonio histórico de Almuñécar, realizada por los socios de la asociación de Artes Sur en la sala Claves, 3000 Años de Historia del Museo de la Casa de la Cultura.

Gilabert ha subrayado que la inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web municipal www.almunecar.es, animando a la ciudadanía «a acompañarnos en esta experiencia única para seguir descubriendo y valorando nuestro legado arqueológico, histórico y patrimonial».

Las jornadas se iniciarán el miércoles, 12 de noviembre, con los talleres de arqueología abiertos a todos los públicos, que se celebrarán de 12:00 a 13:30 horas en el recinto del acueducto de La Carrera, recomendándose llevar ropa y calzado cómodo. Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar el acto inaugural, seguido de las primeras conferencias dedicadas a las intervenciones en el acueducto romano y los trabajos arqueológicos en el Castillo de San Miguel.

El jueves, 13 de noviembre, se abrirá, a las 12:30 horas, la exposición de arte sobre patrimonio histórico en la sala «Claves, 3000 Años de Historia», que permanecerá hasta el día 16, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Por la tarde, continuarán las ponencias con especialistas que abordarán los procesos de restauración del acueducto y los últimos hallazgos en la villa romana de Las Gabias.

Las jornadas concluirán el viernes, 14 de noviembre, con la visita guiada al tramo del Cercado de la Santa Cruz del acueducto romano, dirigida por los arqueólogos Antonio Burgos y Elena Navas, con punto de encuentro en la plaza de la Santa Cruz, a las 17:00 horas. La actividad se realizará a pie, con tramos de terreno irregular y desniveles, por lo que se recomienda calzado adecuado.

Los asistentes inscritos podrán solicitar un certificado oficial de asistencia a través del correo electrónico arqueologia@almunecar.es. Los docentes de centros públicos dependientes de la Consejería de Educación recibirán, además, un certificado de 10 horas expedido por el Centro del Profesorado de Motril.

Para concluir, el edil de Cultura ha reiterado la invitación a participar en las jornadas, subrayando que «mantener viva la curiosidad por nuestra historia es la mejor forma de proteger y poner en valor el patrimonio que define la identidad sexitana».