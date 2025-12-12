Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autoridades y colectivos presentan la XVI San Silvestre Sexitana de Almuñécar

Almuñécar se prepara para despedir el año con la XVI San Silvestre Sexitana

Será el viernes 26 de diciembre y lo recaudado irá destinado íntegramente a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer

Ideal

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:15

Comenta

Disfraces, ambiente navideño y solidaridad volverán a ser protagonistas en Almuñécar con la llegada de la XVI edición de la San Silvestre Sexitana, que se ... celebrará el viernes 26 de diciembre a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La cita, ya consolidada como uno de los eventos deportivos más queridos de la Navidad sexitana, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, a través del Área de Deportes, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el Club de Atletismo Sexitano y numerosos colectivos y comercios locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  5. 5 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  6. 6 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  7. 7 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  8. 8 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  9. 9

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril
  10. 10 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar se prepara para despedir el año con la XVI San Silvestre Sexitana

Almuñécar se prepara para despedir el año con la XVI San Silvestre Sexitana