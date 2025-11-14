Almuñécar mejora en 600 metros del paseo marítimo entre San Cristóbal y Cotobro
La obra incluye una nueva solería, la rehabilitación del murete y un alumbrado LED para un paseo más accesible y seguro
Granada
Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:27
El Área de Obras del Ayuntamiento de Almuñécar está ejecutando una actuación de mejora en el paseo marítimo que conecta San Cristóbal con Cotobro, un ... proyecto que, según el alcalde sexitano, Juanjo Ruiz Joya, busca ofrecer «un paseo más cuidado, más accesible, más bonito, a la altura de lo que sienten los sexitanos por nuestro mar».
La intervención, que cuenta con una inversión de 233.415,70 euros, financiados por Diputación a través de los Planes de Obras y Servicios, se presenta como «un ejemplo claro de que cuando las administraciones trabajan juntas, el progreso llega antes».
Los trabajos se centran en la renovación de 600 metros del paseo en el acerado situado junto al mar; el cambio de 1.680 metros cuadrados de solería; la rehabilitación de otros 600 metros del murete que separa el paseo de la playa; y la instalación de 16 nuevas farolas con luminaria LED, para mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad y la estética del entorno también por las noches.
Ruiz Joya ha recordado que esta actuación «da continuidad a la que iniciamos en la pasada legislatura, mejorando y embelleciendo nuestro litoral, paso a paso, como nos comprometimos», subrayando que el objetivo final es consolidar un frente marítimo más atractivo tanto para vecinos como para visitantes.
Para facilitar el avance de las obras se ha establecido un horario laboral de 8.00 a 18.00 horas, lo que ha obligado a cerrar temporalmente el carril más cercano a la playa y habilitar un paso alternativo de vehículos en ambos sentidos.
Ante esta inevitable alteración del tráfico, el alcalde ha pedido comprensión a los vecinos y usuarios por las molestias que puedan ocasionarse, recordando que se trata de intervenciones necesarias para seguir mejorando uno de los espacios más emblemáticos del municipio.
