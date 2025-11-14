Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras en la playa sexitana. Ideal

Almuñécar mejora en 600 metros del paseo marítimo entre San Cristóbal y Cotobro

La obra incluye una nueva solería, la rehabilitación del murete y un alumbrado LED para un paseo más accesible y seguro

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

El Área de Obras del Ayuntamiento de Almuñécar está ejecutando una actuación de mejora en el paseo marítimo que conecta San Cristóbal con Cotobro, un ... proyecto que, según el alcalde sexitano, Juanjo Ruiz Joya, busca ofrecer «un paseo más cuidado, más accesible, más bonito, a la altura de lo que sienten los sexitanos por nuestro mar».

