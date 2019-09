Almuñécar espera el visto bueno del interventor para bonificar a los hoteles que abran todo el año Muchos hoteles cierran sus puertas tras el vernao en la Costa Tropical. / JAVIER MARTÍN Los hoteleros recuerdan que hace más de un año que hicieron la petición y el Ayuntamiento indica que tiene que ver si esta medida es legal REBECA ALCÁNTARA Motril Viernes, 13 septiembre 2019, 12:11

Hace más de un año la Asociación de Hoteleros de la Costa presentaba un escrito en el Ayuntamiento de Almuñécar solicitando la bonificación del 50% en el IBI para aquellos hoteles que permanecieran abiertos todo el año. Era una medida para buscar acabar con la estacionalidad que se había adoptado en otros municipios cercanos como Marbella. En enero, el consistorio sexitano ponía sobre la mesa una propuesta alternativa: dar ayudas directas en lugar de esa reducción del IBI, porque era más sencillo. Aquello nunca se hizo efectivo y llegaron las elecciones. Ahora, los hoteleros se encuentran con que la situación sigue casi en el mismo punto. Y el nuevo concejal de Turismo, Daniel Barbero, explica que es intervención la que tiene que analizar si es o no legal. En cualquier caso, adelanta que es complicado que se vaya a poner en marcha pronto.

Barbero dice que, en el caso de que se diera el visto bueno a esta bonificación, tendría que recogerse en los presupuestos. Por lo que hasta que no se aprueben unas nuevas cuentas, no podría ponerse en marcha. Apunta, además, que la problemática de la estacionalidad no es algo exclusivo del sector hotelero, sino también de otros como el comercio o la hostelería.

Así las cosas, aparecer una tercera pieza en el tablero: Juan Carlos Benavides. El líder de Convergencia Andaluza (CA) presentará una moción en el próximo pleno en la que reclamará que se apoye al sector de los hoteles económicamente para que puedan permanecer abiertos todo el año. Hay que tener en cuenta que cada invierno cierran alrededor de 2.000 de las 7.000 camas que hay disponibles en la Costa.

«Son varios los hoteles que cierran sus puertas al finalizar la temporada alta, por lo que una medida de este tipo permitiría el mantenimiento de muchos puestos de trabajo y contribuiría a mejorar la estacionalidad del municipio», argumenta Benavides, que asegura que ls hoteles Almuñécar Playa Spa, Best Alcázar, Playa Cálida Spa, Sol Los Fenicios, Almijara y Helios (éste por obras) tienen previsto cerrar al fin de la temporada alta, por lo que entiende que la medida es necesaria.

Desde la Asociación de Hoteleros de la Costa, su presidente, Jesús Megías, recuerda dos cosas; la primera, que ellos reclamaron esta bonificación mucho antes de que Convergencia Andaluza decidiera presentar esta moción; y la segunda, que la entidad que preside siempre ha sido totalmente apolítica.

El presidente de los hoteleros rememora que en el último año se han reunido en varias ocasiones con responsables del Ayuntamiento para abordar este asunto y que incluso hubo un compromiso por parte del gobierno local. Afirma que siempre han mostrado disponibilidad a estudiar el asunto.

Además, Megías deja claro que esta medida no sólo redundaría en los hoteleros, sino en toda la ciudad, porque el hecho de que la economía se active es bueno para todos los sectores.

Sobre la moción de CA, lo único que indica el representante de los hoteleros, es que entiende que cuando una propuesta es buena para la ciudad, venga de donde venga, debería salir adelante y conseguir el consenso de todos. Confía en que así sea.

Por su parte, el secretario de la asociación, José Andrés Fernández, señala que lo último que les comunicaron desde el Ayuntamiento fue que los técnicos iban a estudiar el encaje legal para que estas bonificaciones fuesen posibles. Se mostró convencido de que la medida serviría para dinamizar la economía de la zona y para que algunos hoteles que cierran sus puertas cuando llega el invierno se plantearan seguir funcionando, lo que además generaría empleo.

Más de un año después, continúan en la casilla de salida y parece que poco se ha avanzado. Habrá que esperar para ver qué ocurre en el próximo pleno.