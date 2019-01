Almuñécar dará ayudas para que los hoteles abran todo el año La próxima semana se reúnen empresarios y gobierno sexitano / JAVIER MARTÍN El ayuntamiento planteará esta iniciativa pionera a los empresarios, en lugar de la bonificación del IBI que ellos pedían REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 8 enero 2019, 21:20

El Ayuntamiento de Almuñécar prepara una línea de subvenciones para los hoteles que decidan mantenerse abiertos todo el año. Así lo explica el responsable del área de Turismo del municipio, Rafael Caballero, que señala que en los próximos días habrá una reunión entre el equipo de gobierno y los representantes de los empresarios del sector para poner una propuesta en firme sobre la mesa y tratar de llegar a un acuerdo. Caballero recordó que la idea de los hoteleros era que se bonificara al 50% el IBI que pagan aquellos establecimientos que se mantienen abiertos. Sin embargo, precisó que para adoptar esta medida sería necesario un trámite más largo y complejo, por lo que han optado por las ayudas directas. Aún no se ha concretado en qué términos se concederían estas subvenciones ni a cuánto ascenderían. Lo que sí está claro es cuál es el objetivo: contribuir a desestacionalizar, en la medida de lo posible, el turismo en la Costa. La medida es pionera en la Costa y con ella se quiere dar respuesta a una demanda que vienen haciendo los empresarios desde hace algún tiempo.

El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa, Jesús Megías, lo tiene claro, para que el turismo en la zona deje de ser exclusivamente de verano y para que el sector pueda crecer es imprescindible contar con la ayuda de la Administración. «Llevamos quince años estancados y mientras que no haya ayuda pública seguiremos igual», aseveró. Megías recordó que hace unos meses que propusieron que el Ayuntamiento de Almuñécar, municipio en el que se encuentran la mayoría de los hoteles de la Costa, concedieran la bonificación del 50% del IBI para que los establecimientos no cierren en invierno. Hicieron la propuesta el 11 de julio. Para entender la repercusión que tendría esta medida, el representante de los empresarios del sector explicó que un alojamiento de cuatro estrellas paga una media de 100.000 euros de IBI al año, con esta bonificación tendrían 50.000 euros extra que podrían utilizar, no tanto para los gastos que supone estar funcionando, como para poner en marcha campañas d promoción que sirvieran para atraer turistas.

Cada invierno cierran alrededor de 2.000 de las 7.000 camas que hay disponibles en la Costa, porque no les resulta rentable continuar abiertos. Las ayudas de la Administración podrían servirá para que continuaran en funcionamiento.

Rafael Caballero indicó que ahora habrá que ver qué respuesta dan los hoteleros a la propuesta que ellos van a hacerles, ya que lo que les ofrecen no es exactamente lo que habían pedido. En cualquier caso afirmó que se trata de una alternativa «muy beneficiosa» para los empresarios del sector.

Por su parte, Megías afirmó que confía en que en los próximos días puedan llegar a un entendimiento con la Administración sexitana para firmar un acuerdo que sirva para contribuir a fortalecer un sector clave en la comarca. Resaltó, asimismo, que hace falta que los entes públicos se impliquen también en la promoción del destino Costa Tropical si se pretende competir con otros puntos turísticos de características similares. «Hay que hacer algo más que poner un logo para atraer a visitantes a la costa granadina», sentenció.

El representante de los hoteleros asegura que junto la ayuda de la Administración, también hace falta más unión entre los hoteleros para lograr más promoción internacional, algo que consideró que es clave para que haya más visitantes durante la temporada baja.

De cara a los próximos meses, Megías aseguró que los principales retos son precisamente trabajar en esa promoción fuera de nuestras fronteras acudiendo a las principales ferias internacionales, la primera será Fitur, pero después también estarán presentes, en Bruselas, París o Berlín, entre otros puntos.

Antes, entre esta semana y la que viene se sentarán con el ayuntamiento almuñequero para escuchar en qué línea irán estas subvenciones anunciadas por el responsable del área de Turismo. Habrá que ver si la partida económica (que aún se desconoce) que el consistorio está dispuesto a ofrecer será suficiente incentivo para que esas camas que vienen cerrando cada año cuando llega el frío se mantenga abiertas y los hoteles de la Costa salen por fin de ese estancamiento en el que llevan inmersos los últimos quince años según el presidente de la asociación.