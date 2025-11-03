Almuñécar coloca las primeras frutas subtropicales gigantes en sus rotondas

Almuñécar comienza a llenar de color sus accesos principales con la instalación de las primeras frutas subtropicales gigantes. Los accesos sexitanos ya están engalanados con ... un total de 24 figuras instaladas hasta ahora, de las 40 que contempla el proyecto del Gran Eje Verde para embellecer la localidad.

En concreto, ya se han colocado cinco figuras de dos metros de altura;ocho de un metro y once de 60 centímetros. Aún quedan por colocar 13 piezas de un metro y 18 de 60 centímetros, que se están fabricando en la empresa Tematizaciones Callejas en el pueblo de Ogíjares.

José Manuel Rejón Callejas, encargado de la empresa, explica que en estos días están trabajando en las frutas más pequeñas, que servirán para adornar las grandes figuras que ya se han instalado. Además, señala que las piezas grandes han llevado cerca de dos meses de trabajo y calcula que, cuando terminen las pequeñas, habrán invertido en total unos cuatro o cinco meses en todo el proyecto.

La obra cumple los plazos y estaría terminada en noviembre, ya que según cuenta el encargado, la intención es que las piezas se queden todas colocadas antes de las fiestas de Navidad.

Las primeras frutas se han colocado en la rotonda de Los Pinos, la glorieta de los bomberos y en la de Costa Banana, junto al cuartel de la Guardia Civil, mientras que la glorieta de las Palomas, aún no se ha realizado ningún trabajo.

El concejal de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, destaca la buena acogida que está teniendo la iniciativa en los primeros días de trabajo: «El equipo de gobierno está contento. La aceptación está siendo buenísima. Hay muchas ganas de ver la obra terminada». Además, añade que el proyecto va a cambiar la fisonomía de los accesos, dando una imagen a los vecinos y a los que les visitan de una gran ciudad que «cuida su entorno y proyecta una imagen moderna y espectacular», concluye el concejal.

El proyecto del Gran Eje Verde, que se divide en dos lotes, cuenta con un presupuesto de 259.800 euros. El primer lote estaba dedicado a la obra civil y la jardinería y asciende a 171.050 euros, mientras que el segundo, era para dotar a las glorietas de elementos decorativos y figuras de frutas tropicales gigantes con un coste de 88.750 euros. Este proyecto está cofinanciado por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almuñécar, gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea.