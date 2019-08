Almuñécar aprueba hacer otro vial de acceso a los Altos de Cármenes del Mar La urbanizaicón Cármenes del Mar, de La Herradura / JAVIER MARTÍN El pleno dio luz verde por unanimidad a la moción presentada por Benavides, que demanda una solución urgente al problema REBECA ALCÁNTARA Motril Sábado, 31 agosto 2019, 20:46

Almuñécar iniciará los trámites para la construcción de un vial de acceso a la urbanización de los Altos de Cármenes del Mar, tras aprobar en pleno por unanimidad una moción presentada por Convergencia Andaluza.

La medida se divide en cuatro puntos. Primero los servicios técnicos municipales elaborarán la propuesta de modificación puntual del PGOU para que se contemple un vial de emergencia alternativo al «intransitable» vial existente, declarando la tramitación de urgencia, por razones de seguridad pública. Paralelamente se redactará el proyecto de este nuevo acceso en base a los estudios técnicos presentados por la Comunidad de Propietarios.

Por otro lado, se solicita que el gobierno municipal gestione la cesión o adquisición de las dos fincas rústicas sobre las que discurriría el vial, titularidad de Cerro Gordo SL, y, por último, se habiliten los créditos necesarios en el presupuesto municipal para la ejecución subsidiaria de las obras y su posterior repercusión en los legalmente obligados a subsanar el problema de la urbanización, conforme a la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 30 de diciembre de 2016.

La moción de Juan Carlos Benavides sumó los apoyos del resto de grupos municipales, incluido el portavoz de Adelanteque, aunque en principio anunció que además de requerir los informes correspondientes de intervención necesitaría consultar con sus compañeros por la importancia del tema, después se unió a las voces del resto de formaciones para hacer esta propuesta institucional.

La portavoz de Ciudadanos, Beatriz González, que afirmó que era conocedora de la situación desde hacía tiempo, por motivos profesionales, no dudó en anunciar el voto a favor, al igual que hicieron los portavoces de Más Almuñécar, PSOE y PP.

El portavoz del PP y teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, reconoció la difícil solución del problema más grave del municipio. «Se nos ha hecho muy difícil trasladar este problema ante las administraciones supramunicipales para poder poner una solución. En este sentido seguiremos luchando de la mano de los vecinos porque el asunto sobrepasa las posibilidades municipales», dijo.

La alcaldesa, Trinidad Herrera , cerró el debate proponiendo hacer esta moción institucional «porque es un tema sensible, que todos somos conscientes y que conocemos perfectamente, por tanto merece la unión de todos los grupos políticos y que vayamos de la mano y luchemos por solucionar, no solamente por la ejecución de este vial, que supone un paso adelante, sino la propia urbanización de Cerro Gordo. La situación es muy delicada y todos hemos colaborado. Hemos ido con ellos ante las distintas administraciones, e incluso, yo me desplacé ante el juzgado de Granada para intentar llegar a una solución extrajudicial», dijo.

Un portavoz de los vecinos afectados también quiso intervenir, tras terminar el debate para para agradecer a todos los grupos el apoyo recibido.

Por su parte, Benavides señaló que la «precaria» situación del vial de acceso a la urbanización era de sobra conocida por la administración municipal, así como el riesgo real existente de que pueda colapsarse provocando la imposibilidad del acceso y una situación de evidente peligrosidad para personas y bienes. Por este motivo consideró importante que la moción saliera adelante, porque se traba de un asunto al que, dijo, hay que darle una solución urgente.