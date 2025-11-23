Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
El parking, que ya está en funcionamiento, supera los 250 bonos vendidos con una campaña que permite aparcar 12 horas por 0,99 euros
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05
Almuñécar está cada vez más cerca de abrir las puertas del nuevo Mercado Municipal, una obra que ya se encuentra «prácticamente terminada» por dentro y ... que encara su recta final después de años de dificultades, reajustes y mucho esfuerzo por parte del equipo de Gobierno.
El alcalde, Juanjo Ruiz Joya, ha confirmado que los trabajos del interior están «prácticamente finalizados» y que la empresa encargada de las obras ya ha instalado casi todos los puestos. Según explica, si todo sigue el ritmo que lleva, el interior del mercado estará completamente acabado antes de que finalice este mes. Ahora mismo solo queda pendiente la parte más lenta: los trámites para obtener la electricidad de Endesa y Sevillana, un proceso largo en el que el Ayuntamiento lleva meses trabajando. Una vez se supere ese último escollo, se podrá anunciar la fecha de apertura, que continúa prevista para principios de año.
El alcalde destaca que ya se ha celebrado una reunión con los antiguos concesionarios. Se ha realizado el sorteo de los 44 puestos disponibles para que cada comerciante sepa su espacio. Según Ruiz Joya, todos aquellos que trabajaban en el antiguo mercado y han querido volver han sido tenidos en cuenta, sin dejar a nadie fuera. Si finalmente queda algún puesto libre —como máximo dos— se abrirá una licitación pública para que cualquier interesado pueda optar a ellos.
Mientras tanto, en el exterior también se están rematando las últimas actuaciones. Se están arreglando las aceras, instalando jardineras, realizando mejoras en el mobiliario urbano y el asfaltado del tramo correspondiente de la avenida Europa. La concejal de Comercio, Lucía González, detalla que los trabajos en las calles que rodean al mercado avanzan según lo previsto y solo queda una por completar. Los muros de los soterrados también se han terminado de colocar esta misma semana.
Ruiz Joya recuerda que el camino no ha sido nada fácil. Cuenta que cuando llegó a la alcaldía, la empresa constructora planteó su marcha por el incremento de precios derivado de la guerra de Ucrania. «Han sido dos años muy duros, de auténticas filigranas para que la obra no se parase», explicó, agradeciendo especialmente la labor del concejal de Urbanismo, Javier García, a quien definió como una pieza clave.
Fácil acceso al centro
El alcalde insiste en que el nuevo mercado no será solo un espacio para comprar, sino un auténtico punto de encuentro entre los vecinos, con dos accesos independientes y un parking amplio y cómodo. Está convencido de que el impacto económico en la ciudad será mayor de lo que ahora mismo la gente imagina.
Y precisamente ese parking está siendo protagonista de otra de las iniciativas municipales de las últimas semanas. El Ayuntamiento, junto a la empresa Telpark, ha puesto en marcha una campaña para facilitar el acceso al centro y apoyar al comercio local, permitiendo aparcar 12 horas por solo 0,99 euros, sin restricciones de horarios ni días.
Según González, el resultado no ha podido ser mejor: se han vendido 254 bonos multipass —56 de 5 euros, 56 de 10 euros y 142 de 20 euros—, lo que se traduce en 3.680 estancias en apenas dos semanas. Según explica, la campaña está funcionando «muy bien» y ha servido para que muchos vecinos descubran lo amplio y bien situado que está el parking, justo al lado de comercios, restaurantes y bares del centro de la localidad. Los bonos son válidos durante un año. Solo hay que descargarse la aplicación de Telpark, comprar el multipass y entrar directamente al parking, sin ticket y sin pagar a la salida, ya que funciona mediante la lectura de la matrícula.
Un guiño al mercado de siempre con un toque tradicional
Los nuevos puestos estarán equipados cada uno con cámaras frigoríficas o congeladores, dentro de una apuesta por ofrecer un mercado moderno y funcional, pero sin perder ese toque tradicional que forma parte de su identidad. Por eso se han incluido detalles como techos y acabados de madera que aportan un guiño al mercado de siempre. Esta gran inversión, que supera ya los siete millones de euros, ha sido financiada íntegramente con recursos municipales.
