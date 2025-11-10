Almería se impone a Málaga (25-21) y se lleva el oro en el Campeonato de Andalucía Infantil Femenino 'Promesas' de Balonmano celebrado en Almuñécar

El balonmano volvió a ser protagonista este fin de semana en Almuñécar y La Herradura con la celebración del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales ... Infantil Femenino «Promesas», una cita que reunió a las ocho selecciones provinciales andaluzas y que coronó a Almería como campeona tras imponerse en la final a Málaga (25-21).

El torneo, disputado los días 8 y 9 de noviembre en los pabellones municipales sexitanos, reunió a jugadoras nacidas en 2013 y 2014, de entre 12 y 13 años, que representan el futuro del balonmano femenino andaluz. La final se vivió con máxima igualdad, con un marcador ajustado durante todo el encuentro. Málaga se adelantó en la primera parte (11-9), pero Almería reaccionó tras el descanso, consiguiendo empatar el encuentro y logrando finalmente la victoria.

El tercer puesto fue para la Selección de Granada, que contó en sus filas con tres jóvenes jugadoras locales, Daniela Mingorance, Sara Pulido y Ana Pinto, mientras que Córdoba ocupó la cuarta posición.

Durante la gala de entrega de premios, el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández, entregó una camiseta conmemorativa al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, como muestra de agradecimiento «por abrir las puertas una vez más y por su inestimable apoyo al balonmano andaluz». El acto contó también con la presencia de Manuel Fernández Roldán, secretario general de la Federación; y las directivas Roma García y Bárbara Calero.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, destacó «la excelente relación entre el Ayuntamiento y la Federación Andaluza de Balonmano, que sigue dando sus frutos con la celebración de competiciones de este nivel».

«Hace apenas un mes disfrutamos del Campeonato de Andalucía Cadete Masculino, y ahora hemos vuelto a vivir un magnífico torneo infantil femenino. Para nosotros es un orgullo seguir siendo sede de eventos que fomentan el deporte base y, además, contar con jugadoras locales defendiendo la camiseta del Granada», señaló Aragón.

Con este campeonato, Almuñécar reafirma su compromiso con el deporte base y el balonmano andaluz, consolidándose como una de las sedes de referencia para competiciones federativas en Andalucía.