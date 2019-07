El alga asiática de Tarifa amenaza a las costas de Granada: «Es la invasión marina más grave» 01:03 Alga asiática en Tarifa. / EFE «En dos dos años podría estar en nuestras playas», explica el director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, Pedro Sánchez Castillo sobre esta especie, que recientemente ha sido noticia en Tarifa ÁLVARO LÓPEZ Miércoles, 10 julio 2019, 12:32

La zona de Tarifa ha visto recientemente cómo una especie invasora conocida popularmente como alga asiática está colonizando sus playas. La arena está cediendo al paso de este organismo marino que está coloreando con su tono verdoso las idílicas playas gaditanas.

La preocupación tiene sentido porque es una amenaza real. Así lo explica el director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, Pedro Sánchez Castillo. La presencia del alga asiática en la costa de Cádiz se empieza a considerar como «la invasión biológica marina más grave que hemos tenido hasta ahora». Hace un lustro se detectó en Ceuta, en un par de años saltó el Estrecho hacia Cádiz y recientemente ha llegado a Málaga.

Es decir, la costa de Granada está amenazada por este organismo invasor que crece sin descanso. «En dos dos años podría estar en nuestra costa», señala Sánchez Castillo. No en vano, el inóculo de esta especie llega a una zona donde no estaba y se adapta excepcionalmente al entorno creciendo de forma incontrolada. La inmensa mayoría crecen de forma errática y acaban muriendo. Sin embargo, este alga, que proviene directamente desde Japón, está logrando desarrollarse de manera exponencial en las costas españolas.

El alga asiática llega principalmente a España por el agua de arrastre de los barcos que llegan de todos los rincones del mundo. Ahí es donde consigue sobrevivir el inóculo de este organismo logrando viajar miles de kilómetros.

Pese a su carácter invasor, según el biólogo marino, estas algas «no suponen un problema para la salud de las personas. Eso sí, es una especie que está colonizando ambientes que acaba saturando y provocando problemas para las especies y la fauna marina. Porque las costas españolas tienen una gran biodiversidad que corre riesgo de desaparecer al estar presente un alga que acaba con dicha heterogeneidad invadiendo el territorio.

En ese sentido, los pescadores tienen también motivos para estar preocupados porque los peces también corren peligro con la expansión de la alga asiática. Algunas especies marinas pueden ver disminuida su capacidad de supervivencia si este organismo invasor sigue prosperando.

Por eso, no cabe otra opción que llevar a cabo «mecanismos de prevención» porque, según explica el director del Aula del Mar, «las algas que ya están instaladas en el hábitat marino no se pueden retirar con los medios de los que se disponen». A falta de inversión, una retirada masiva de estas algas provocaría que más inóculos de esta especie se expandieran por lugares donde aún no están presentes.