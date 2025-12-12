Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El alcalde de Almuñécar exige que el Gobierno asuma todo el «sobrecoste» de las tuberías de Rules

«No estamos pidiendo caridad, estamos exigiendo que cumplan la ley. Si la obra es más cara hoy que hace diez años es culpa única y exclusivamente de quienes guardaron los proyectos en un cajón. El Estado es el responsable de la obra y, por tanto, el Estado debe ser el responsable de la factura de su retraso», ha argumentado

Europa Press

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:51

Comenta

El alcalde de Almuñécar (Granada), Juanjo Ruiz Joya, del PP, ha indicado este viernes que no permitirá que «la incompetencia» que ha achacado al Estado ... en la gestión del proyecto de las conducciones de Rules «la paguen» los agricultores de este municipio de la costa granadina, y ha exigido que el Gobierno central asuma «el cien por cien» de un «sobrecoste de 200 millones de euros», que ha dicho ha estado «provocado exclusivamente por su desidia administrativa y sus continuos retrasos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  5. 5 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  6. 6 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  7. 7 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  8. 8

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril
  9. 9 La mujer accidentada en el spa de un hotel de Granada estaba acompañada de su madre
  10. 10 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El alcalde de Almuñécar exige que el Gobierno asuma todo el «sobrecoste» de las tuberías de Rules

El alcalde de Almuñécar exige que el Gobierno asuma todo el «sobrecoste» de las tuberías de Rules