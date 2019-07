AECOST pide «realidades» para la «tomadura de pelo» de Rules Los empresarios de la Costa Tropical han mantenido una reunión con un grupo de parlamentarios y senadores socialistas a quienes han pedido compromisos firmes con una comarca que supera el 20% de paro R. I. MOTRIL Viernes, 19 julio 2019, 14:05

Representantes de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) han mantenido una reunión con un grupo de parlamentarios y senadores socialistas para poner en común las necesidades en materia de infraestructuras de la Costa Tropical así como para marcar objetivos en los proyectos de las canalizaciones de Rules. En este sentido, el presidente de AECOST, Jerónimo Salcedo, ha pedido «realidades y compromisos firmes para que las conducciones de Rules se conviertan en una realidad ya porque 16 años de espera es inaceptable».

Salcedo ha calificado el tema de las conducciones de «tomadura de pelo para la Costa Tropical» y ha anunciado que a partir de ahora no van a mantener ninguna reunión con personas que no puedan asumir una responsabilidad y adquirir compromisos firmes y estables por las conducciones de Rules, una obra vital para la economía de la Comarca, en la que se supera el 20% de paro y donde la agricultura es uno de los mayores motores económicos.

«Vivimos en un panorama político desolador, con tres elecciones generales en los últimos tres años y, aunque esperemos que no, abocados a una cuarta», ha incidido el presidente de los empresarios quien ha pedido a la clase política que «abandone la carrera por el sillón y trabajen por la ciudadanía y por el sector empresarial». Ha explicado, en esta línea, que cuando se forme un gobierno estable van a pedir una reunión con el ministro o, incluso, con el presidente del Gobierno porque la situación actual de la Comarca es «inaceptable».

«No se concibe, y sería incomprensible, tener en España una autovía sin accesos. Pues la situación de Rules es la misma, una presa sin canalizaciones no sirve para nada y nuestros agricultores no tienen las armas necesarias para competir en un sector tan complicado», ha concluido el presidente de AECOST, Jerónimo Salcedo.

El presidente de la Cámara de Comercio y miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Empresarios, Ángel Gijón, ha recordado que hay tres infraestructuras claves para el desarrollo de la Comarca: las conducciones de Rules, las infraestructuras de defensa de las playas, «para que la economía no sólo dependa de la agricultura sino que se sume también el turismo», y, «aunque parezca un tema utópico» el ferrocarril con el eje Puerto-Motril-Granada, «fundamental para el desarrollo de toda la provincia». «Si se comienza ahora puede que se termine dentro de dos décadas pero si no se empieza no existirá nunca», ha concluido Gijón.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, ha preguntado por su parte dónde están los 500.000 euros presupuestados para los proyectos de las canalizaciones de Rules así como los 300.000 euros del año anterior: «He venido a ver qué me cuentan que yo no sepa», ha apuntado Alonso asegurando que seguirán peleando para que las conducciones se hagan lo más rápido posible.

La secretaria general del PSOE de Motril, Flor Almón, ha agradecido a los empresarios la acogida al grupo socialista y ha asegurado que la intención de la reunión es «tomar el pulso a la realidad y las circunstancias de Motril, de lo urgente y necesario para poder trasmitírselo a los representantes en la Junta de Andalucía, el Gobierno Central así como el Parlamento Europeo».

«Vamos a poner en común lo que necesitamos y establecer una pautas para ayudarnos cada uno desde sus posiciones a nivel político y comenzar en septiembre el nuevo curso político con una hoja de ruta para lo más importante, que es Motril», ha concluido Almón.

Tras la reunión, en la que han estado presentes, además de representantes del sector agrícola, regantes y hortofrutícola, los senadores Sandra García y Alejandro Zubeldia, los parlamentarios Elvira Ramón y José Antonio Montilla y la parlamentaria europea Clara Aguilera, se ha acordado que, a la espera de la formación de un nuevo Gobierno Central, se va a establecer una hoja de ruta, donde se sigan incluyendo movilizaciones, para reivindicar la construcción inmediata de la canalizaciones de Rules con su inclusión en los Presupuestos del Estado.