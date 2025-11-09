El acuario de Almuñécar reabrirá antes de final de año tras una gran reforma

Tras varios años con el candado echado y una intensa labor de rehabilitación, el acuario de Almuñécar se prepara para reabrir sus puertas antes de ... que finalice 2025. Así lo ha confirmado el concejal de Agricultura y responsable del proyecto, Carlos Ferrón, quien ha calificado la actuación como «una de las obras más duras y complejas de los últimos años» debido a las graves deficiencias estructurales que presentaba el edificio.

«Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos un acuario en una situación muy complicada, con problemas constructivos que se habían agravado con el paso del tiempo. Se ha tenido que intervenir prácticamente en todas las instalaciones, desde las peceras hasta los sistemas de filtración y la estructura general», explicó Ferrón.

El acuario se ubica bajo la plaza Kuwait y se había consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del municipio, con más de 3.000 metros cuadrados dedicados a la fauna marina del Mediterráneo. Sin embargo, las deficiencias detectadas a lo largo de los años como las filtraciones, las pérdidas de agua, la falta de aireación y la maquinaria insuficiente obligaron a que echase el cierre en 2021.

Desde 2023, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una rehabilitación integral de las instalaciones. Según detalló el concejal, los trabajos se han centrado en sustituir materiales inadecuados, reforzar estructuras corroídas y modernizar todos los sistemas de mantenimiento y filtrado. «Nos encontramos elementos que nunca debieron instalarse en un acuario, como piezas de hierro dulce en zonas que debían ser resistentes al agua salada. Hemos tenido que rehacer prácticamente todo para garantizar su seguridad y durabilidad», recalcó.

La inversión supera los 250.000 euros, y se ha asumido con fondos municipales y una aportación del seguro por los daños ocasionados por la rotura de la pecera cilíndrica hace unos años.

El Ayuntamiento espera poder anunciar la fecha exacta de apertura en las próximas semanas, aunque el objetivo es hacerlo antes de final de año. Actualmente, las peceras ya están en fase de «maduración del agua», un proceso técnico necesario para garantizar el equilibrio de los ecosistemas antes de introducir nuevas especies.

Ferrón quiso destacar el esfuerzo que hay detrás del proyecto: «Han sido casi dos años de trabajo continuo. Lo hemos conseguido gracias a la dedicación del equipo técnico y a la confianza del Ayuntamiento».

Más especies que antes

Pese al cierre al público, el mantenimiento de la fauna marina siguió en pie día a día. El acuario alberga más de 300 animales entre peces, rayas, estrellas de mar, pepinos de mar y otras especies típicas del Mediterráneo. Además, el Ayuntamiento ha iniciado la adquisición de nuevos ejemplares para ampliar la colección antes de la reapertura.

«Siempre se han mantenido los tiburones toro y otras especies emblemáticas. Pero ahora, con nuevas peceras y mejores condiciones, queremos dotarlo de una mayor variedad zoológica que atraiga tanto a vecinos como a turistas», aseguró Ferrón.

Entre las especies que podrán verse se encuentran lubinas, doradas, meros, urtas, morenas, lisas y diversas variedades tropicales. También se están preparando nuevas zonas de exposición y áreas temáticas que permitan al visitante conocer la biodiversidad marina del Mediterráneo de una forma más didáctica y cercana.

Desde el Consistorio confían en que se consolidará como uno de los grandes referentes turísticos de la Costa, un espacio educativo y de ocio que permitirá a vecinos, niños y visitantes sumergirse en las profundidades del mar Mediterráneo sin salir del municipio sexitano.