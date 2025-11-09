Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un operario trabajando en el acuario de Almuñécar. M. J. A.

El acuario de Almuñécar reabrirá antes de final de año tras una gran reforma

El recinto marino, cerrado desde 2021, contará con más de 300 ejemplares como tiburones toro, rayas, doradas y meros

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:57

Tras varios años con el candado echado y una intensa labor de rehabilitación, el acuario de Almuñécar se prepara para reabrir sus puertas antes de ... que finalice 2025. Así lo ha confirmado el concejal de Agricultura y responsable del proyecto, Carlos Ferrón, quien ha calificado la actuación como «una de las obras más duras y complejas de los últimos años» debido a las graves deficiencias estructurales que presentaba el edificio.

