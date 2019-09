Más de 5.500 alumnos inician sus clases en Motril, en un comienzo de curso sin incidentes Los más pequeños han iniciado hoy las clases / JAVIER MARTÍN El Ayuntamiento ha invertido 35.000 euros en obras de mejora, a los que hay que sumar los 15.000 de la renovación de saneamiento del Francisco Mejías REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 10 septiembre 2019, 13:01

Más de 5.500 niños de Primaria e Infantil han iniciado hoy sus clases en Motril. Tanto la concejal de Educación como la alcadesa del municipio han resaltado que el curso ha arrancado sin incidentes y con todas las obras de mantenimiento terminadas.

El Ayuntamiento ha invertido 35.000 euros en mejoras en los colegios, a lo que hay que sumar los 15.000 euros destinados a la renovación de la red de saneamiento del Francisco Mejías. La concejal de Educación ha asegurado que para los próximos presupuestos quieren aumentar la partida para estos arreglos.

En cuanto al tráfico, la ciudad no ha notado demasiado el inicio de las clases y no se han visto grandes atascos. Hay que tener en cuenta que los niños han ido llegado de forma escalonada a los centros y que hasta la semana que viene no comenzarán las clases para los estudiantes de Secundaria.

Luisa García Chamorro ha afirmado que la educación será una prioridad para su Ayuntamiento y que seguirán trabajando para que los colegios mejoren.

También ha resaltado la alcaldesa que según la información de la que disponen no falta ningún docente en las aulas en este arranque de curso.