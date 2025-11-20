La 37ª San Silvestre de Motril se celebrará el 19 de diciembre con deporte, disfraces y un impulso solidario

Motril ha presentado esta mañana la 37ª edición de su San Silvestre, una de las citas deportivas y familiares más esperadas del año, que volverá ... a celebrarse el próximo 19 de diciembre con salida y meta en la Plaza de la Coronación. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el teniente de alcalde encargado del Área de Deportes, Daniel Ortega, y el representante del Banco de Alimentos, Alfonso Vilar, han dado a conocer todos los detalles de una carrera que, un año más, une deporte, Navidad y solidaridad.

Las carreras comenzarán a las 18:00 h con la categoría Pitufos, seguidas por Sub 8 y Sub 10 a las 18:15 h; Sub 12 y Sub 14 a las 18:35 h; Sub 16 a las 18:55 h; la carrera competitiva absoluta a las 19:15 h y la tradicional Carrera Popular a las 20:00 h, una prueba no competitiva donde el espíritu festivo y los disfraces vuelven a ser los grandes protagonistas. En circuitos adaptados a la categoría que albergan desde 650 metros para pitufos, hasta los 6 kilómetros de la competitiva. Por su parte, la Carrera Popular serán 2 kilómetros.

Las inscripciones se abrirán el 24 de noviembre tanto en la web motrildeportes.es, como de manera presencial en la oficina del Área de Deportes, situada en el Pabellón Municipal. Asimismo, podrán realizarse el mismo día de la prueba en el propio pabellón, manteniéndose un límite de 1.500 dorsales. La inscripción es gratuita, pero para confirmar la inscripción será necesario entregar, como mínimo, un kilo de alimentos el día de la retirada del dorsal.

Uno de los aspectos más esperados volverá a ser el concurso de disfraces, con premios para las mejores propuestas individuales y colectivas. También se reconocerá a los colegios más participativos, con premios en material deportivo de 300, 200 y 100 euros.

En la presentación de este evento multitudinario, la primer edil motrileña, Luisa García Chamorro, ha querido subrayar la «gran importancia social y deportiva que ocupa cada año la San Silvestre en nuestra ciudad», una prueba que se une en participación y notoriedad a otros grandes eventos como la Media Maratón Ciudad de Motril, y en la que «se mezcla la solidaridad con el deporte y el gran ambiente navideño de Motril».

«Cada año estamos más orgullosos de la celebración de esta prueba y es que toda la ciudadanía se vuelca para disfrutar de la San Silvestre, no solo participando y disfrutando del deporte, sino también con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Motril siempre ha demostrado ser una ciudad muy solidaria y esperamos que, un año más, podamos batir récords de asistencia para así poder aportar nuestro granito de arena al Banco de Alimentos en una época donde es fundamental ayudar a aquellas familias que más lo necesitan», ha aseverado García Chamorro, a la vez que ha querido «animar a todos los motrileños y motrileñas a que preparen sus disfraces para vivir un día muy especial, antesala del comienzo de las fiestas navideñas».

Daniel Ortega destacó la dimensión organizativa y social del evento, explicando que «la San Silvestre es un trabajo conjunto de muchas áreas y muchísimas personas que hacen posible una tarde llena de deporte y seguridad». El concejal detalló que el dispositivo contará con cronometraje electrónico, asistencia médica, voluntariado, control viario y todos los servicios necesarios para garantizar una prueba segura y divertida para todas las edades. «Volvemos a ofrecer un programa completamente inclusivo, desde los más pequeños hasta la carrera absoluta, además de la popular, que siempre es el gran momento de la tarde con el concurso de disfraces», añadió.

El representante del Banco de Alimentos, Alfonso Vilar, quiso poner en valor la importancia solidaria de esta carrera, agradeciendo profundamente el compromiso del Ayuntamiento y de la ciudadanía. «Para nosotros, cada kilo de alimentos supone un apoyo directo a familias que lo están pasando mal. Ver cómo Motril se vuelca en esta carrera es realmente emocionante. Invitamos a todos a participar y a aportar ese kilo que puede cambiarle el día a alguien», expresó.

Durante toda la tarde habrá música, animación navideña, speaker, zona infantil y un ambiente festivo que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de la Navidad motrileña. La San Silvestre, además de dinamizar el comercio y la hostelería en estas fechas, se ha consolidado como un evento que fomenta hábitos saludables, la convivencia y el sentimiento de comunidad.