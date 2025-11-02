Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes

El Ayuntamiento de Granada iniciará los primeros trabajos el próximo lunes 3 de noviembre para la remodelación integral de la avenida de Cervantes, una actuación ... incluida en el I Plan Municipal de Obras 2024-2027 que supone una inversión de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 11 meses. El proyecto, que ha generado polémica por el malestar de algunos vecinos con el mismo, transformará uno de los principales ejes urbanos de la ciudad «en un gran paseo verde y accesible, pensado para favorecer los desplazamientos a pie, el descanso y la convivencia vecinal», ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

Los trabajos comenzarán con las tareas previas de implantación, que incluyen el vallado, la instalación de la red provisional de abastecimiento de agua, la señalización informativa, la protección del arbolado existente y las catas de reconocimiento de servicios, para así «garantizar una intervención segura y ordenada, con el menor impacto posible para residentes y comercios».

La obra se ejecutará en dos tramos simultáneos, entre Puente Verde y Alcalá de Henares (GLESA) y entre Alcalá de Henares y Sancho Panza (Urbana Infraestructuras). Para minimizar afecciones a la movilidad, se organizará por fases: un primer corte de tráfico entre el 11 de noviembre y el 23 de diciembre, con reapertura durante la Navidad, y un segundo entre el 7 de enero y el 27 de marzo para la actuación en la calzada. Tras Semana Santa, el tráfico quedará reabierto, y se limitarán las operaciones puntuales mientras se complementan aceras, arbolado, alumbrado y zona infantil.

Durante estos periodos, se garantizará el acceso a residentes con cochera, al colegio Ave María La Quinta y a vehículos de emergencia. Además, se mantendrá la circulación de la línea S0 de autobús urbano en la propia avenida.

La remodelación contempla la creación de un bulevar peatonal de 425 metros de longitud y 13,75 metros de anchura, que permitirá ensanchar las aceras y facilitar la movilidad peatonal, especialmente para personas mayores y familias. Se instalará una zona infantil de 150 m2 con pavimento amortiguador y juegos accesibles, así como banco, fuente y papeleras que favorecen la estancia y la vida de barrio.