Cortes de agua en dos de las calles más importantes de Granada este jueves Los cortes del suministro están previstos desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, tal y como ha informado Emasagra

Nuevo corte de agua para Granada. Emasagra ha anunciado a través de sus redes sociales que el suministro quedará interrumpido en dos de las principales arterias que vertebran la capital, en pleno centro.

Así las cosas, la empresa de Aguas de #Granada y su área metropolitana ha comunicado que las calles afectadas por esta medida son San Antón y Pedro Antonio de Alarcón, en horario que va de las nueve de la mañana a las dos de la tarde.

Emasagra recuerda que en este enlace podrás seguir avisos de todas esas interrupciones en el servicio necesarias para realizar un mantenimiento imprescindible en la red de distribución y que pueden prever con una anticipación de más de 24 horas, si bien en esa relación no se incluyen los cortes de suministro provocados por incidencias inesperadas.

